Patricia Bullrich adelantó cuáles serán las tres leyes que buscará tratar en el Congreso

En segundo lugar, la senadora electa mencionó la necesidad de "modernizar los sistemas laborales". “Hoy los jóvenes trabajan de manera distinta a como se trabajaba hace cincuenta años y nuestras leyes están ancladas en el pasado. Necesitamos modernizarlas para que sea más fácil entrar y salir, y para que no todo el mundo tenga que trabajar en una situación de precariedad, como sucede hoy”, consideró.

Por ultimo y no menos importante, destacó la importancia de una reforma del Código Penal “para que realmente el que las haga, las pague”.

De cara al futuro, la senadora electa se refirió a quién podría reemplazarla en el Ministerio de Seguridad: “No me voy a imaginar quien va a estar en mi lugar. Lo que importa en el Ministerio es que (continúe) la misma línea que llevamos hasta ahora, una línea de orden en las calles, tener en claro a quiénes defendemos, a la sociedad, a las víctimas y a las fuerzas de seguridad, y no a los delincuentes. Vamos con todo contra los delincuentes. Esa línea la seguirá quien elija el Presidente de la Nación”, sostuvo.

En ese marco, también expresó su postura respecto a una posible fusión de su ministerio con el de Justicia: “Me parece que el Ministerio de Seguridad tiene una tarea demasiado grande y fuerte, pero bueno, esas decisiones las veo más como comentarios que hubo hasta ahora. No ha habido ninguna decisión de ese tipo en el Gobierno, son rumores. No se habló de esa fusión en ninguna reunión de Gabinete ni con el Presidente”.

De cara a la “nueva etapa” que anunció Milei, Bullrich destacó que, si bien en la primera el Gobierno logró sacar muchas leyes, tanto económicas como de carácter penal, mirando al futuro el objetivo es conseguir en el Congreso “aquellos instrumentos que necesita el Gobierno para hacer que el costo argentino no sea tan caro, porque los productos que compramos los argentinos son más caros que en otras partes del mundo, que podamos comerciar, tener más exportaciones, generar más trabajo, más bienestar y más felicidad para los argentinos”.