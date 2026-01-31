ARBA detectó más de 200 viviendas y 25 edificios declarados como baldíos en Pinamar y Cariló

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, alertó a través de su cuenta de X sobre un preocupante patrón de evasión fiscal en los exclusivos barrios de Pinamar y Cariló. “En Pinamar y Cariló encontramos una conducta reiterada: más de 200 viviendas y 25 edificios de alto valor declarados como terrenos baldíos. En total, 110 mil metros cuadrados que no pagaban lo que corresponde. No es un descuido, es evasión”, sostuvo en su mensaje, que fue acompañado de un video donde se profundiza en la irregularidad y se muestran imágenes de las propiedades involucradas.