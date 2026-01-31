Netflix: la serie de pocos capítulos que sigue llamando la atención
Esta producción rusa llegó a la plataforma en 2020 y narra una historia de drama y suspenso a lo largo de ocho episodios. Los detalles en la nota.
Durante las vacaciones, las miniseries ganaron protagonismo dentro de los catálogos de las principales plataformas de streaming. Historias breves, con pocos episodios y tramas atrapantes con giros inesperados, se convirtieron en la opción preferida para quienes buscan engancharse rápido y terminar una historia en poco tiempo.
En ese escenario, Netflix, HBO y Disney+ concentran gran parte de las reproducciones, impulsadas por producciones que apuestan al suspenso y el drama con un solo objetivo: atrapar la atención de los espectadores de inmediato. Una de las series que ganó mayor popularidad en los últimos años fue "Hacia el lago", disponible en Netflix desde 2020.
Con solo ocho episodios, narra una historia intensa que combina suspenso y drama, ideal para ver de corrido durante un fin de semana. La producción fue creada por Pavel Kostomarov y cuenta con un elenco encabezado por Viktoriya Isakova y Aleksandr Robak.
De qué trata "Hacia el lago"
"Hacia el lago" cuenta la historia de una epidemia letal desatada en Moscú, obligando a un grupo de personas a abandonar la ciudad contrarreloj. La urgencia por sobrevivir los empuja a tomar decisiones límites mientras el entorno se vuelve cada vez más hostil.
En su intento por llegar a un lugar aislado donde refugiarse, el grupo se enfrenta a peligros constantes que van mucho más allá de la enfermedad y ponen en riesgo su integridad física. Con un relato cargado de dramatismo, la serie logró posicionarse como una de las propuestas más vistas dentro del catálogo de Netflix.
Reparto de "Hacia el lago"
- Viktoriya Isakova
- Kirill Käro
- Aleksandr Robak
- Natalya Zemtsova
- Maryana Spivak
- Yuri Kuznetsov
- Eldar Kalimulin
- Viktoriya Agalakova
- Alexander Yatsenko
- Saveliy Kudryashov
Tráiler de "Hacia el lago"
