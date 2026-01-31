La Nación apuntó contra CABA por el costo de las patentes: "Lo define cada jurisdicción"
El Ministerio de Justicia publicó un ranking de las jurisdicciones más caras y desde la administración de Jorge Macri respondieron.
En medio de la fuerte polémica generada por una revaluación fiscal que determinó algunos aumentos en las patentes de automotores, el Ministerio de Justicia de la Nación difundió este viernes un ranking sobre las jurisdicciones más caras en relación al impuesto de patentes y posicionó en primer lugar a la ciudad de Buenos Aires. El gobierno porteño rechazó esa afirmación y la calificó como “falsa”, en lo que constituyó un llamativo cruce entre cuentas institucionales en las redes.
La cartera del gobierno de Javier Milei indicó que el costo de las patentas lo define cada jurisdicción y adjuntó un ranking con las tres más caras para inscribir un vehículo 0 kilómetros. Allí, consignó a la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, y Tierra del Fuego.
Según explicó, la lista fue elaborada por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, dentro de la Secretaría de Justicia, que armó una tabla de valuación oficial con “valores reales y transparentes de mercado, sin inflaciones artificiales”.
“Cada jurisdicción es libre de elegir qué tabla usar para calcular los costos de patentamiento, pero la nuestra es la más económica y la que más beneficia a los argentinos”, expresó en la red social X.
La respuesta de la administración porteña no se hizo esperar y llegó a través de los canales oficiales en redes sociales. “Falso. En la Ciudad de Buenos Aires, la alícuota promedio ponderada de patentes es del 2,5%”, corrigieron desde la cuenta de Buenos Aires Ciudad.
El conflicto escaló en un contexto de quejas de usuarios por aumentos cercanos al 100% tras la actualización de las valuaciones fiscales, lo que motivó al Gobierno porteño a enviar un proyecto de ley a la Legislatura para limitar cualquier incremento del impuesto a la inflación de 2025.
Desde la Ciudad aclararon que no se produjo una suba del impuesto en sí, sino que el desfase responde a la adopción de las tablas de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) en reemplazo de las de la DNRPA.
Al respecto, remarcaron que el objetivo de la nueva normativa es llevar alivio al bolsillo: “En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado”. Mientras tanto, el Gobierno nacional insiste en invitar a las provincias a utilizar su propio esquema de valores, al que definen como “el más económico y el que más beneficia a los argentinos”.
