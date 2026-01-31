La Nación apuntó contra CABA por el costo de las patentes: "Lo define cada jurisdicción"

“Cada jurisdicción es libre de elegir qué tabla usar para calcular los costos de patentamiento, pero la nuestra es la más económica y la que más beneficia a los argentinos”, expresó en la red social X.

La respuesta de la administración porteña no se hizo esperar y llegó a través de los canales oficiales en redes sociales. “Falso. En la Ciudad de Buenos Aires, la alícuota promedio ponderada de patentes es del 2,5%”, corrigieron desde la cuenta de Buenos Aires Ciudad.

El conflicto escaló en un contexto de quejas de usuarios por aumentos cercanos al 100% tras la actualización de las valuaciones fiscales, lo que motivó al Gobierno porteño a enviar un proyecto de ley a la Legislatura para limitar cualquier incremento del impuesto a la inflación de 2025.

Desde la Ciudad aclararon que no se produjo una suba del impuesto en sí, sino que el desfase responde a la adopción de las tablas de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) en reemplazo de las de la DNRPA.

Al respecto, remarcaron que el objetivo de la nueva normativa es llevar alivio al bolsillo: “En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado”. Mientras tanto, el Gobierno nacional insiste en invitar a las provincias a utilizar su propio esquema de valores, al que definen como “el más económico y el que más beneficia a los argentinos”.