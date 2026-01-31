Interna caliente entre Federico Sturzenegger y el Banco Central por la habilitación de Mercado Pago para pagar sueldos

Por una cuestión técnica, las billeteras virtuales deben mantenerse 100% líquidas, esos fondos son capacidad prestable que le sacan a los bancos.

Los bancos además protestan porque cuando la gente que hipotéticamente quiera retirar efectivo de sus cuentas en Mercado Pago, los bancos deberían hacerse cargo de esa logística a pérdida.

Esta medida le suma un punto más a la disputa interna que Caputo y Sturzenegger mantienen por el rumbo económico.