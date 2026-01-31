ANSES: el bono destinado para las familias de la Tarjeta Alimentar
Si bien el organismo anunció un incremento en cada una de sus prestaciones, este programa no tendrá el ajuste del 2,8% correspondiente en febrero. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 2,8% para febrero de 2026 en sus principales prestaciones, en línea con la inflación de diciembre y lo establecido por la Ley de Movilidad Jubilatoria. El aumento alcanzará a jubilaciones, pensiones y asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), aunque la Tarjeta Alimentar quedará excluida de este ajuste.
En ese sentido, el Ministerio de Capital Humano ratificó que este beneficio continuará pagándose con los mismos montos vigentes desde mayo de 2024, sin actualizaciones. A diferencia de otras prestaciones administradas por ANSES, la Tarjeta Alimentar no se rige por el esquema de movilidad, tal como lo fija la normativa vigente, por lo que no tendrá incrementos pese al avance de la inflación.
Quiénes cobrarán la Tarjeta Alimentar en febrero de 2026
Producto del cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, la Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente, sin necesidad de realizar trámites.
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignación por Embarazo (AUE)
- Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos, siempre que tengan hijos menores de edad o con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente
Montos de la Tarjeta Alimentar en febrero de 2026
Según la normativa vigente, los montos de la Tarjeta Alimentar no tendrán cambios en febrero de 2026 y se seguirán pagando de la siguiente manera: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos hijos y $108.062 por tres o más.
En cambio, las asignaciones familiares y los haberes previsionales sí recibirán un aumento del 2,85%, ajustado según la inflación de diciembre de 2025 medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Lo que cobrarán en febrero 2026
Sumando el 80% de la AUH y la Tarjeta Alimentar, los pagos totales que realizará ANSES en febrero alcanzarán los siguientes montos:
- 1 hijo: $103.276,80 (AUH) + $52.250 = $155.526,80
- 2 hijos: $206.553,60 + $81.936 = $288.489,60
- 3 hijos: $309.830,40 + $108.062 = $417.892,40
- 4 hijos: $413.107,20 + $108.062 = $521.169,20
- 5 hijos: $516.384,00 + $108.062 = $624.446,00
- 6 hijos: $619.660,80 + $108.062 = $727.722,80
