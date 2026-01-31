ANSES: el bono destinado para las familias de la Tarjeta Alimentar

En ese sentido, el Ministerio de Capital Humano ratificó que este beneficio continuará pagándose con los mismos montos vigentes desde mayo de 2024, sin actualizaciones. A diferencia de otras prestaciones administradas por ANSES, la Tarjeta Alimentar no se rige por el esquema de movilidad, tal como lo fija la normativa vigente, por lo que no tendrá incrementos pese al avance de la inflación.