ARCA actualizó los montos del Monotributo: cuándo se deberá pagar ahora

En el nivel más alto, la categoría K llegó a $1.381.687,90 mensuales para servicios, mientras que para venta de bienes el monto quedó en $600.879,51. Estos importes incluyen el componente impositivo, el aporte jubilatorio y la obra social, por lo que el total final depende de la categoría y la actividad de cada contribuyente.

Los nuevos topes de ingresos brutos que fijó ARCA

Además de las cuotas, también se actualizaron los topes de facturación anual del monotributo, un dato clave que define en qué categoría debe ubicarse cada contribuyente según sus ingresos brutos de los últimos 12 meses.

Con los nuevos valores, la categoría A permite facturar hasta $10.277.988,13 al año, siendo el nivel inicial del régimen simplificado y el que reúne a más inscriptos. En tanto, la categoría B fijó su límite en $15.058.447,71, mientras que la categoría C elevó su tope a $21.113.696,52 anuales.

Estos cambios en los límites de facturación pueden permitir que algunos contribuyentes se mantengan en su escala actual. Sin embargo, el incremento en las cuotas mensuales implica que igualmente deberán afrontar pagos más altos.

Los nuevos parámetros se tendrán en cuenta en la próxima recategorización, prevista para agosto, momento en el que los monotributistas deberán revisar sus ingresos acumulados y evaluar si corresponde un cambio de categoría.