ARCA actualizó los montos del Monotributo: cuándo se deberá pagar ahora
Desde marzo cambian las cuotas y los topes de facturación, lo que impacta en el monto a pagar y en la permanencia dentro de cada categoría del monotributo.
El monotributo comenzó marzo con un aumento del 14,29% en sus cuotas mensuales, tras la actualización aplicada por ARCA, que impacta en todas las categorías del régimen simplificado. Además de subir las cuotas, ARCA también actualizó los topes de facturación, obligando a los contribuyentes a adaptarse a nuevos valores.
El cambio llega tras la recategorización de febrero, generando categorías más altas y pagos más elevados desde marzo. Este ajuste es parte del esquema semestral del monotributo que ARCA mantiene, con actualizaciones dos veces al año.
Cuánto se paga de monotributo desde marzo en cada categoría
Los nuevos valores del monotributo muestran diferencias según la actividad, ya sea venta de bienes o prestación de servicios. Tras la actualización, la categoría A pasó a pagar $42.386,74 mensuales, mientras que la categoría B se ubicó en $48.250,78.
En el caso de la categoría C, los montos varían: alcanza los $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para quienes se dedican a la comercialización de bienes. Estas cifras reflejan el impacto del aumento aplicado en todas las escalas.
Las categorías intermedias también registraron subas, con un incremento del 14,29% respecto a los valores vigentes hasta febrero. Este ajuste se replica en cada tramo del régimen simplificado.
En el nivel más alto, la categoría K llegó a $1.381.687,90 mensuales para servicios, mientras que para venta de bienes el monto quedó en $600.879,51. Estos importes incluyen el componente impositivo, el aporte jubilatorio y la obra social, por lo que el total final depende de la categoría y la actividad de cada contribuyente.
Los nuevos topes de ingresos brutos que fijó ARCA
Además de las cuotas, también se actualizaron los topes de facturación anual del monotributo, un dato clave que define en qué categoría debe ubicarse cada contribuyente según sus ingresos brutos de los últimos 12 meses.
Con los nuevos valores, la categoría A permite facturar hasta $10.277.988,13 al año, siendo el nivel inicial del régimen simplificado y el que reúne a más inscriptos. En tanto, la categoría B fijó su límite en $15.058.447,71, mientras que la categoría C elevó su tope a $21.113.696,52 anuales.
Estos cambios en los límites de facturación pueden permitir que algunos contribuyentes se mantengan en su escala actual. Sin embargo, el incremento en las cuotas mensuales implica que igualmente deberán afrontar pagos más altos.
Los nuevos parámetros se tendrán en cuenta en la próxima recategorización, prevista para agosto, momento en el que los monotributistas deberán revisar sus ingresos acumulados y evaluar si corresponde un cambio de categoría.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario