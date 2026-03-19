ARCA: cuáles son los límites de las transferencias en billeteras virtuales a tener en cuenta

Qué sucede con las operaciones en moneda extranjera y activos digitales

Un aspecto central para quienes operan con dólares o criptomonedas es cómo se calculan estos límites de control. La normativa indica que los montos en moneda extranjera deben pasarse a pesos para evaluar si se supera el tope de reporte. Para eso, se toma la cotización tipo comprador del Banco Nación al cierre del último día hábil del mes. En el caso de los activos digitales, se aplica el mismo criterio, usando su valor de mercado al finalizar el período.

Para evitar problemas con bancos o billeteras virtuales, es clave poder justificar el origen de los fondos, incluso en transferencias entre cuentas propias. Cuando se detectan movimientos elevados, las entidades pueden pedir documentación respaldatoria. Si no se presenta, la situación puede escalar a un reporte de operación sospechosa ante la Unidad de Información Financiera (UIF).