ARCA emitió advertencias para quienes compren en Shein y Temu
La ARCA alertó por mails truchos que se hacen pasar por la Aduana para estafar: buscan datos sensibles o cobrar deudas falsas. Claves para no caer en la trampa.
La ARCA encendió las alertas y emitió un comunicado dirigido a quienes compran en sitios como Shein o Temu, luego de detectar estafas online vinculadas a envíos internacionales. El foco está puesto en usuarios que esperan paquetes del exterior y pueden ser blanco de fraudes digitales cada vez más sofisticados.
La maniobra apunta a un momento clave: cuando el comprador revisa su correo en busca de novedades. Allí llega un mail falso que simula ser de la Aduana y advierte sobre un supuesto paquete retenido. El mensaje exige el pago de un cargo extra para liberarlo, una trampa clásica para robar datos personales o dinero.
Advertencia para clientes de Temu y Shein
De acuerdo con la ARCA, la modalidad más repetida de estafa arranca con correos electrónicos falsos que copian el estilo de la Aduana o del propio organismo. En esos mensajes se indica que un envío quedó retenido por controles y se reclama el pago de supuestos aranceles, tasas de importación o cargos de almacenamiento inexistentes.
Para que el engaño parezca creíble, los ciberdelincuentes usan logos oficiales, datos parciales como números de DNI, membretes similares a los reales y hasta botones que simulan ser de pago pero llevan a sitios web truchos. En algunos casos, también buscan que la víctima descargue archivos o complete formularios con datos personales y bancarios.
Desde la ARCA fueron tajantes: no solicitan pagos ni información sensible por mail, tampoco piden transferencias para liberar paquetes ni envían links para gestionar envíos retenidos. El único canal válido para notificaciones es el Domicilio Fiscal Electrónico.
Además, el organismo salió a desmentir versiones virales sobre una supuesta retención masiva de compras en Shein y Temu, así como nuevos trámites obligatorios de último momento. La recomendación es clara: ante un mensaje sospechoso, evitar hacer clic, no descargar archivos y nunca compartir información confidencial.
Cómo comprar en el exterior sin sorpresas
Hacer compras en sitios como Shein, Temu u otras tiendas del exterior puede ser ágil, siempre que se respeten las normas que supervisa la ARCA junto a la Aduana argentina. Cumplir con estas condiciones es clave para evitar demoras, recargos o inconvenientes al recibir productos del exterior.
Topes de valor y peso
- Dentro del régimen de envíos internacionales por courier, cada paquete no puede exceder los u$s3.000 ni los 50 kilos. Si se superan esos límites, la mercadería puede ser recategorizada y generar impuestos adicionales.
Cantidad permitida por producto
- Una regla que suele generar dudas es el número de unidades. La normativa vigente establece un máximo de tres artículos iguales por envío, como tres remeras o tres pares de zapatillas. Este criterio apunta a diferenciar el uso personal de una posible actividad comercial. Exceder ese tope activa mayores controles y posibles costos extra.
Validación en ARCA
- Cuando el paquete llega al domicilio, el usuario dispone de 30 días corridos para ingresar al sitio de la ARCA y confirmar la entrega en la sección de Envíos Postales Internacionales. Este paso es obligatorio para mantener el historial en regla y evitar trabas en futuras compras.
Claves a tener en cuenta
- Valor máximo por envío u$s3.000
- Peso límite 50 kilos
- Hasta 3 unidades del mismo producto
- Confirmación online dentro de los 30 días
Seguir estas pautas ayuda a que las compras internacionales se concreten sin sobresaltos y sin costos inesperados al momento de la entrega.
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