ARCA: los motivos por los que pueden recategorizar a monotributistas

Con toda esa información, ARCA cruza los datos financieros del contribuyente con la categoría en la que está inscripto. Además, analiza otros factores como compras en moneda extranjera, transferencias recibidas y niveles de gasto.

Si aparecen diferencias significativas, puede modificar la categoría de forma automática y comunicar la decisión a través del domicilio fiscal electrónico.

Por qué ARCA puede dar de baja a una persona del Monotributo

Más allá de los gastos, el organismo evalúa distintos indicadores para determinar si el contribuyente cumple con las condiciones para permanecer en el Monotributo o si corresponde su salida del régimen.

Superar el tope de ingresos permitido incluso para la categoría más alta

Tener un local o alquiler con dimensiones o costo por encima de los límites del régimen

Vender productos a un precio unitario mayor al máximo autorizado

Realizar gastos personales que no se condicen con lo declarado y sin respaldo

Registrar movimientos bancarios que no encajan con los ingresos informados

Importar bienes o servicios con fines comerciales, lo cual no está permitido en el régimen

Llevar adelante más de tres actividades al mismo tiempo o manejar varias unidades de negocio

Declarar venta de productos cuando en realidad se brindan servicios

No emitir facturas por las operaciones realizadas

Tener un nivel de compras y gastos demasiado alto en relación a los ingresos permitidos

Figurar en registros de empleadores con sanciones laborales vigentes

Qué pasa si te excluyen del Monotributo

Salir del Monotributo significa pasar al régimen general, lo que conlleva una mayor carga impositiva y nuevas obligaciones. En ese esquema, el contribuyente debe inscribirse en IVA, tributar Ganancias, realizar aportes como trabajador autónomo y cumplir con la presentación regular de declaraciones juradas.

No obstante, con los cambios introducidos por la Ley 27.743, se eliminó la espera obligatoria de tres años: si la persona vuelve a encuadrar en los requisitos del régimen, puede reincorporarse sin ese plazo.