ARCA: los motivos por los que pueden recategorizar a monotributistas
El organismo empezó a controlar los movimientos de los contribuyentes con el objetivo de detectar inconsistencias. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensificó los controles sobre los monotributistas, con el objetivo de verificar que los ingresos declarados se correspondan con el nivel real de gastos y movimientos financieros. En caso de detectar inconsistencias, el organismo puede recategorizar de oficio.
A partir del cruce de información bancaria, consumos y facturación, el organismo busca detectar posibles desajustes entre lo declarado y la actividad económica efectiva. Además, ARCA comenzó a seguir de cerca los movimientos en billeteras virtuales y app de pago, encargadas de reportar en caso de superar ciertos montos.
Gastos que pueden generar recategorización o sanciones
Uno de los focos principales está puesto en los gastos que realizan los monotributistas. Si el nivel de consumo supera lo que debería esperarse según la categoría declarada, el sistema lo marca como una posible irregularidad y genera una revisión automática.
- Adquisiciones de bienes costosos que no se ajustan a los ingresos informados
- Nivel de consumo personal elevado (viajes, pagos con tarjeta, compras relevantes)
- Ingresos bancarios que superan lo facturado oficialmente
- Operaciones financieras sin respaldo o sin una justificación clara
El rol de las billeteras virtuales y el cruce de datos automático
El control del organismo también incluye el seguimiento de billeteras virtuales y plataformas de pago digital, que informan las operaciones cuando se superan determinados límites.
Con toda esa información, ARCA cruza los datos financieros del contribuyente con la categoría en la que está inscripto. Además, analiza otros factores como compras en moneda extranjera, transferencias recibidas y niveles de gasto.
Si aparecen diferencias significativas, puede modificar la categoría de forma automática y comunicar la decisión a través del domicilio fiscal electrónico.
Por qué ARCA puede dar de baja a una persona del Monotributo
Más allá de los gastos, el organismo evalúa distintos indicadores para determinar si el contribuyente cumple con las condiciones para permanecer en el Monotributo o si corresponde su salida del régimen.
- Superar el tope de ingresos permitido incluso para la categoría más alta
- Tener un local o alquiler con dimensiones o costo por encima de los límites del régimen
- Vender productos a un precio unitario mayor al máximo autorizado
- Realizar gastos personales que no se condicen con lo declarado y sin respaldo
- Registrar movimientos bancarios que no encajan con los ingresos informados
- Importar bienes o servicios con fines comerciales, lo cual no está permitido en el régimen
- Llevar adelante más de tres actividades al mismo tiempo o manejar varias unidades de negocio
- Declarar venta de productos cuando en realidad se brindan servicios
- No emitir facturas por las operaciones realizadas
- Tener un nivel de compras y gastos demasiado alto en relación a los ingresos permitidos
- Figurar en registros de empleadores con sanciones laborales vigentes
Qué pasa si te excluyen del Monotributo
Salir del Monotributo significa pasar al régimen general, lo que conlleva una mayor carga impositiva y nuevas obligaciones. En ese esquema, el contribuyente debe inscribirse en IVA, tributar Ganancias, realizar aportes como trabajador autónomo y cumplir con la presentación regular de declaraciones juradas.
No obstante, con los cambios introducidos por la Ley 27.743, se eliminó la espera obligatoria de tres años: si la persona vuelve a encuadrar en los requisitos del régimen, puede reincorporarse sin ese plazo.
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