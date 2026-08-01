ARCA: advierten multas de hasta 10 millones por trámites con vencimiento inminente

Qué obligaciones de ARCA vencen antes de terminar julio

Además de las declaraciones juradas correspondientes a los principales impuestos nacionales, ARCA exige a sociedades, fideicomisos y otras entidades alcanzadas por la normativa cumplir con dos trámites informativos adicionales que siguen siendo obligatorios.

El primero de ellos es la presentación del Régimen de Información Anual de Participaciones Societarias y Rentas Pasivas, correspondiente al período fiscal 2025. A su vez, las entidades también deben cargar sus estados contables a través del portal oficial de ARCA, un requisito que continúa vigente para todos los contribuyentes comprendidos.

Si bien estas presentaciones no generan el pago de un tributo, forman parte de las obligaciones fiscales establecidas por el organismo y deben cumplirse dentro de los plazos fijados. Por ese motivo, omitirlas puede derivar en sanciones previstas por la legislación tributaria.

Según explican especialistas en materia impositiva, es habitual que algunas empresas crean que, una vez presentadas las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales sobre acciones y participaciones, ya finalizaron todos los trámites requeridos por ARCA.

Sin embargo, los expertos aclaran que tanto los estados contables como el Régimen de Información de Participaciones Societarias son obligaciones independientes, por lo que deben presentarse por separado y respetando los vencimientos establecidos por ARCA.

Cuándo vence el Régimen de Información Anual de Participaciones Societarias

ARCA definió un cronograma de vencimientos para la presentación del Régimen de Información Anual de Participaciones Societarias y Rentas Pasivas, tomando como referencia la terminación de la CUIT del agente de información. Las fechas correspondientes al período fiscal 2025 quedaron establecidas de la siguiente manera:

CUIT finalizadas en 0, 1, 2 y 3: 28 de julio de 2026.

28 de julio de 2026. CUIT finalizadas en 4, 5 y 6: 29 de julio de 2026.

29 de julio de 2026. CUIT finalizadas en 7, 8 y 9: 30 de julio de 2026.

Las personas y entidades alcanzadas por este régimen deben respetar estos plazos y presentar la documentación requerida dentro de las fechas fijadas por ARCA. Debido a que estos vencimientos coinciden con uno de los períodos de mayor carga del calendario tributario, especialistas aconsejan verificar con tiempo todas las obligaciones fiscales para evitar demoras o incumplimientos.

El Régimen de Información Anual de Participaciones Societarias y Rentas Pasivas alcanza a sociedades comerciales, fideicomisos y otras entidades constituidas en la Argentina. A través de esta presentación informativa, los contribuyentes deben actualizar ante ARCA distintos datos relacionados con la composición societaria y patrimonial correspondiente al cierre del ejercicio fiscal.

Entre la información que solicita el organismo se destacan los siguientes puntos:

Composición del capital social al 31 de diciembre del año anterior.

al 31 de diciembre del año anterior. Identificación de socios, accionistas y beneficiarios finales .

. Actualización de las autoridades de la sociedad, incluyendo directores, gerentes y apoderados.

de la sociedad, incluyendo directores, gerentes y apoderados. Participaciones en entidades radicadas en el exterior .

. Información sobre rentas pasivas obtenidas a través de esas participaciones.

Con este régimen, ARCA busca mantener actualizados los registros vinculados con la estructura accionaria de las sociedades y otros datos societarios relevantes. La obligación comprende tanto los cambios registrados durante el período informado como la situación vigente al cierre del ejercicio fiscal, por lo que todas las modificaciones deben quedar correctamente reflejadas en la presentación.