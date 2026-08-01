ARCA: advierten multas de hasta 10 millones por trámites con vencimiento inminente
ARCA advirtió que dos declaraciones con vencimiento en julio son obligatorias y su incumplimiento puede generar multas y sanciones económicas millonarias.
Aunque buena parte de los contribuyentes ya se encuentra enfocada en la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, todavía quedan obligaciones fiscales que deben cumplirse antes de que termine julio. El incumplimiento de estos trámites ante ARCA puede derivar en multas que alcanzan los $10 millones por cada presentación que no se realice.
Las obligaciones pendientes corresponden al Régimen de Información Anual de Participaciones Societarias y Rentas Pasivas y a la presentación de los estados contables de sociedades y otros entes mediante el portal de ARCA. Ambos requisitos continúan vigentes incluso después de la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal, por lo que siguen siendo de cumplimiento obligatorio para los sujetos alcanzados.
Expertos en materia tributaria explicaron que, una vez finalizadas las declaraciones juradas determinativas de Ganancias y Bienes Personales, muchas empresas y estudios contables suelen dar por concluido el cronograma impositivo del período.
Sin embargo, remarcan que aún restan estos regímenes de carácter informativo, cuyo incumplimiento también puede generar importantes sanciones económicas.
Uno de los aspectos que más dudas provoca entre los contribuyentes es la diferencia entre las declaraciones juradas determinativas y los regímenes informativos. Aunque estos últimos no implican el pago de un impuesto, su presentación también es obligatoria ante ARCA, y no cumplir con esa exigencia puede traer consecuencias económicas de relevancia.
Qué obligaciones de ARCA vencen antes de terminar julio
Además de las declaraciones juradas correspondientes a los principales impuestos nacionales, ARCA exige a sociedades, fideicomisos y otras entidades alcanzadas por la normativa cumplir con dos trámites informativos adicionales que siguen siendo obligatorios.
El primero de ellos es la presentación del Régimen de Información Anual de Participaciones Societarias y Rentas Pasivas, correspondiente al período fiscal 2025. A su vez, las entidades también deben cargar sus estados contables a través del portal oficial de ARCA, un requisito que continúa vigente para todos los contribuyentes comprendidos.
Si bien estas presentaciones no generan el pago de un tributo, forman parte de las obligaciones fiscales establecidas por el organismo y deben cumplirse dentro de los plazos fijados. Por ese motivo, omitirlas puede derivar en sanciones previstas por la legislación tributaria.
Según explican especialistas en materia impositiva, es habitual que algunas empresas crean que, una vez presentadas las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales sobre acciones y participaciones, ya finalizaron todos los trámites requeridos por ARCA.
Sin embargo, los expertos aclaran que tanto los estados contables como el Régimen de Información de Participaciones Societarias son obligaciones independientes, por lo que deben presentarse por separado y respetando los vencimientos establecidos por ARCA.
Cuándo vence el Régimen de Información Anual de Participaciones Societarias
ARCA definió un cronograma de vencimientos para la presentación del Régimen de Información Anual de Participaciones Societarias y Rentas Pasivas, tomando como referencia la terminación de la CUIT del agente de información. Las fechas correspondientes al período fiscal 2025 quedaron establecidas de la siguiente manera:
- CUIT finalizadas en 0, 1, 2 y 3: 28 de julio de 2026.
- CUIT finalizadas en 4, 5 y 6: 29 de julio de 2026.
- CUIT finalizadas en 7, 8 y 9: 30 de julio de 2026.
Las personas y entidades alcanzadas por este régimen deben respetar estos plazos y presentar la documentación requerida dentro de las fechas fijadas por ARCA. Debido a que estos vencimientos coinciden con uno de los períodos de mayor carga del calendario tributario, especialistas aconsejan verificar con tiempo todas las obligaciones fiscales para evitar demoras o incumplimientos.
El Régimen de Información Anual de Participaciones Societarias y Rentas Pasivas alcanza a sociedades comerciales, fideicomisos y otras entidades constituidas en la Argentina. A través de esta presentación informativa, los contribuyentes deben actualizar ante ARCA distintos datos relacionados con la composición societaria y patrimonial correspondiente al cierre del ejercicio fiscal.
Entre la información que solicita el organismo se destacan los siguientes puntos:
- Composición del capital social al 31 de diciembre del año anterior.
- Identificación de socios, accionistas y beneficiarios finales.
- Actualización de las autoridades de la sociedad, incluyendo directores, gerentes y apoderados.
- Participaciones en entidades radicadas en el exterior.
- Información sobre rentas pasivas obtenidas a través de esas participaciones.
Con este régimen, ARCA busca mantener actualizados los registros vinculados con la estructura accionaria de las sociedades y otros datos societarios relevantes. La obligación comprende tanto los cambios registrados durante el período informado como la situación vigente al cierre del ejercicio fiscal, por lo que todas las modificaciones deben quedar correctamente reflejadas en la presentación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario