El Gobierno firmó la Resolución 5884/2026 y el nuevo tope de compras en Shein y Temu explota

El Gobierno oficializó la Resolución General 5884/2026 a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La normativa actualiza el régimen de envíos postales internacionales, facilitando la llegada de mercaderías desde plataformas populares. Esta iniciativa busca simplificar procesos, eliminar barreras y reducir altos costos operativos.