El Gobierno firmó la Resolución 5884/2026 y el nuevo tope de compras en Shein y Temu explota
El Gobierno nacional oficializó una medida que flexibiliza las importaciones. A través de ARCA, se amplió el límite para los envíos internacionales.
El Gobierno oficializó la Resolución General 5884/2026 a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La normativa actualiza el régimen de envíos postales internacionales, facilitando la llegada de mercaderías desde plataformas populares. Esta iniciativa busca simplificar procesos, eliminar barreras y reducir altos costos operativos.
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Las claves de la nueva normativa de ARCA
La reciente publicación en el Boletín Oficial establece importantes beneficios para el usuario final que realiza compras internacionales bajo el sistema puerta a puerta. Los puntos principales de la medida son:
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Los envíos podrán tener un valor máximo de hasta 3.000 dólares estadounidenses.
La mercadería importada debe ser exclusivamente para uso o consumo personal.
Los paquetes pueden contener hasta tres unidades de una misma especie.
Las compras realizadas no deben presumir ningún tipo de finalidad comercial.
Los libros y documentos impresos se librarán bajo el servicio puerta a puerta sin la exigencia del Sistema de Declaración Aduanera.
Con la inmediata implementación de estas disposiciones aduaneras, las grandes plataformas internacionales de comercio electrónico como Shein y Temu volverán a ser opciones muy atractivas para todos los consumidores argentinos.
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