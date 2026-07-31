Diluvia en Buenos Aires: los videos de la tormenta y las calles inundadas en el AMBA

Hacia la tarde, el sol comenzará a asomar entre las nubes dejando un cielo parcialmente nublado. El termómetro alcanzará la máxima del día con 19°C y la probabilidad de precipitaciones se reducirá completamente al 0%. Hacia el cierre de la jornada, se mantendrá las condiciones de cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias.

La temperatura descenderá a 14°C y el viento soplará desde el noreste (NE) a una velocidad constante de entre 13 y 22 km/h.