Diluvia en Buenos Aires: los videos de la tormenta y las calles inundadas en el AMBA
Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes por la noche se desataron fuertes lluvias en Buenos Aires. Mirá.
Un verdadero diluvio se desató en la noche de este viernes y, de acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se extenderá hasta las primeras horas de este sábado. El mal clima llegó a Buenos Aires, pero no para quedarse: se estima que las condiciones mejorarán durante el fin de semana.
Lo cierto es que, ante tremendo diluvio, los ciudadanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) decidieron compartir videos de la tormenta en redes sociales. Desde Capital Federal hasta Lanús y Escobar, todos se hicieron de lo que se considera que será una de las tormentas más bravas del año.
Los videos del diluvio en Buenos Aires
Cómo seguirá el clima en Buenos Aires: ¿lloverá este sábado 1 de agosto?
Tras la inestabilidad del viernes, este sábado 1 de agosto presentará un comportamiento meteorológico dividido en dos etapas bien diferenciadas a lo largo de la jornada. Con marcas térmicas que oscilarán entre una mínima de 14°C y una máxima de 19°C, el tiempo mejorará de manera progresiva hacia la tarde.
Madrugada agitada y mañana con precipitaciones
El arranque del sábado estará signado por el mal tiempo. Durante la madrugada, se prevé el momento más crítico con presencia de tormentas fuertes y una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. La temperatura se ubicará en torno a los 17°C, con vientos del sudoeste (SO) y ráfagas severas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.
Al avanzar la mañana, la intensidad de las tormentas cederá para dar lugar a lluvias aisladas. En esta franja, las probabilidades de lluvia disminuirán al rango de 10% a 40% y la temperatura descenderá ligeramente a 16°C. Los vientos mantendrán la dirección sudoeste con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.
Hacia la tarde, el sol comenzará a asomar entre las nubes dejando un cielo parcialmente nublado. El termómetro alcanzará la máxima del día con 19°C y la probabilidad de precipitaciones se reducirá completamente al 0%. Hacia el cierre de la jornada, se mantendrá las condiciones de cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias.
La temperatura descenderá a 14°C y el viento soplará desde el noreste (NE) a una velocidad constante de entre 13 y 22 km/h.
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