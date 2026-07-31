Persiste la alerta naranja para el sábado: qué provincias continuarán con las intensas tormentas
El fenómeno meteorológico que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se replicará durante este sábado en varias provincias. Enterate dónde.
Las tormentas que azotan el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) parecen estar trasladándose hacia el Norte, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ahora emitió alertas para varias provincias de la Mesopotamia y zonas de centro del país.
En efecto, en su último parte referido al sábado 1 de agosto, el organismo publicó alertas naranjas por tormentas intensas para toda la provincia de Entre Ríos, la mayor parte de Corrientes y Santa Fe (con excepción del extremo sur) y el departamento de San Justo, en Córdoba.
Ese nivel de alerta implica que durante la jornada sabatina se esperan en esas amplias zonas fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
Recomendaciones
En ese marco, el SMN recomienda, entre otras medidas preventivas:
- Salir de viviendas o lugares cerrados solo si es necesario.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
- Alejarse de zonas inundables y de calles anegadas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.
- Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
Alertas amarillas
Además de las mencionadas zonas, que serán castigadas fuertemente por las tormentas, también fueron emitidas alertas amarillas por tormentas que se producirán durante este sábado para la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, La Plata y alrededores y la zona costera de la Bahía de Samborombón hasta Tordillo.
Mismo fenómeno afectará al norte de Corrientes, mitad sur del Chaco, sureste de Santiago del Estero y extremo norte de Córdoba, con posibles eventos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, precisó el SMN.
Idéntico nivel de alerta pero por vientos fue emitido para el extremo oeste de Córdoba, extremo norte de San Luis, toda Tucumán y Jujuy, oeste de Salta, toda Catamarca y La Rioja, San Juan y zona cordillerana y extremo sur de Mendoza, en estas provincias con nevadas y viento zonda.
También bajo alerta amartilla, para la mayor parte del Neuquén se esperan lluvias y en la región cordillerana seguirán las nevadas, al igual que en Río Negro (cordillera) y el extremo noroeste de Chubut.
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