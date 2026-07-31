Persiste la alerta naranja para el sábado: qué provincias continuarán con las intensas tormentas

Mismo fenómeno afectará al norte de Corrientes, mitad sur del Chaco, sureste de Santiago del Estero y extremo norte de Córdoba, con posibles eventos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, precisó el SMN.

Idéntico nivel de alerta pero por vientos fue emitido para el extremo oeste de Córdoba, extremo norte de San Luis, toda Tucumán y Jujuy, oeste de Salta, toda Catamarca y La Rioja, San Juan y zona cordillerana y extremo sur de Mendoza, en estas provincias con nevadas y viento zonda.

También bajo alerta amartilla, para la mayor parte del Neuquén se esperan lluvias y en la región cordillerana seguirán las nevadas, al igual que en Río Negro (cordillera) y el extremo noroeste de Chubut.