Monotributo ARCA: la guía para saldar las cuotas vencidas y frenar los intereses
Regularizar deudas del Monotributo es un trámite simple desde la web de ARCA y permite cancelar saldos antes de que el importe se incremente.
Mantener al día los pagos del Monotributo es clave para evitar intereses y llevar un mejor control de las obligaciones tributarias. Cada cuota que no se abona en término genera recargos de manera automática, por lo que ARCA recomienda regularizar la deuda lo antes posible para impedir que el monto siga aumentando.
Para facilitar este trámite, ARCA pone a disposición una serie de servicios digitales que permiten consultar el saldo pendiente, emitir el Volante Electrónico de Pago (VEP) y cancelar la deuda a través de diferentes medios electrónicos.
De esta manera, los contribuyentes pueden completar toda la gestión de forma online, sin necesidad de asistir personalmente a una dependencia del organismo.
Paso a paso para pagar la deuda del monotributo de ARCA
Para iniciar el trámite es indispensable contar con el CUIT y la Clave Fiscal. Con esas credenciales, los contribuyentes pueden acceder a los servicios de ARCA para consultar tanto la deuda del Monotributo como los intereses generados hasta el momento de la consulta.
El primer paso es conocer el monto exacto que quedó pendiente de pago. Para ello, hay que ingresar al sitio oficial de ARCA, iniciar sesión con CUIT y Clave Fiscal y acceder al servicio CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos. Allí se puede revisar el estado de cuenta y verificar cuáles son los períodos abonados y cuáles continúan impagos.
La plataforma actualiza automáticamente el importe adeudado e incorpora los intereses resarcitorios correspondientes. De esta forma, el usuario puede conocer el total que deberá abonar antes de generar el pago, reduciendo la posibilidad de cometer errores al seleccionar los meses que desea regularizar.
Una vez identificado el saldo pendiente, el siguiente paso es emitir el Volante Electrónico de Pago (VEP), documento digital necesario para cancelar la deuda. El procedimiento es el siguiente:
- Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.
- Entrar al servicio CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos.
- Seleccionar los períodos del Monotributo que permanecen impagos.
- Hacer clic en la opción Volante de pagos.
- Confirmar la operación y elegir Generar VEP o QR. El sistema permite emitir un comprobante para uno o varios períodos.
- Guardar el número del VEP o el código QR para completar el pago.
Con el VEP emitido, la deuda del Monotributo puede abonarse mediante diferentes canales electrónicos habilitados por ARCA:
- Homebanking, desde la sección destinada a pagos de ARCA o impuestos nacionales.
- Pago Mis Cuentas, para usuarios de la red Banelco.
- Red Link, a través de su plataforma de pagos.
- Billeteras virtuales compatibles cuando el VEP incluya un código QR.
Después de realizar el pago, la acreditación puede demorar hasta 48 horas hábiles. Por ese motivo, es recomendable conservar el comprobante hasta confirmar que el importe figure registrado en la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos.
En los casos en que la deuda sea elevada y resulte difícil abonarla en un solo pago, ARCA también dispone de planes de pago para determinadas obligaciones. Los requisitos, condiciones y regímenes vigentes pueden consultarse desde el apartado correspondiente dentro del portal oficial del organismo.
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