Monotributo ARCA: la guía para saldar las cuotas vencidas y frenar los intereses

La plataforma actualiza automáticamente el importe adeudado e incorpora los intereses resarcitorios correspondientes. De esta forma, el usuario puede conocer el total que deberá abonar antes de generar el pago, reduciendo la posibilidad de cometer errores al seleccionar los meses que desea regularizar.

Una vez identificado el saldo pendiente, el siguiente paso es emitir el Volante Electrónico de Pago (VEP), documento digital necesario para cancelar la deuda. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal .

con y . Entrar al servicio CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos .

. Seleccionar los períodos del Monotributo que permanecen impagos.

que permanecen impagos. Hacer clic en la opción Volante de pagos .

. Confirmar la operación y elegir Generar VEP o QR . El sistema permite emitir un comprobante para uno o varios períodos.

o . El sistema permite emitir un comprobante para uno o varios períodos. Guardar el número del VEP o el código QR para completar el pago.

Con el VEP emitido, la deuda del Monotributo puede abonarse mediante diferentes canales electrónicos habilitados por ARCA:

Homebanking , desde la sección destinada a pagos de ARCA o impuestos nacionales.

, desde la sección destinada a pagos de o impuestos nacionales. Pago Mis Cuentas , para usuarios de la red Banelco.

, para usuarios de la red Banelco. Red Link , a través de su plataforma de pagos.

, a través de su plataforma de pagos. Billeteras virtuales compatibles cuando el VEP incluya un código QR.

Después de realizar el pago, la acreditación puede demorar hasta 48 horas hábiles. Por ese motivo, es recomendable conservar el comprobante hasta confirmar que el importe figure registrado en la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos.

En los casos en que la deuda sea elevada y resulte difícil abonarla en un solo pago, ARCA también dispone de planes de pago para determinadas obligaciones. Los requisitos, condiciones y regímenes vigentes pueden consultarse desde el apartado correspondiente dentro del portal oficial del organismo.