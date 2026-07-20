ARCA volvió a extender el plazo para presentar Ganancias: hasta cuándo habrá tiempo

La normativa también incorpora cambios en relación con el primer anticipo del impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2026. Ese pago, cuyo vencimiento inicialmente estaba previsto para agosto, fue reprogramado y ahora deberá abonarse durante el mes de septiembre, según la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de cada contribuyente.

El nuevo cronograma establece que quienes tengan CUIT finalizada en 0, 1, 2 o 3 deberán realizar el pago el 14 de septiembre de 2026. Para las terminaciones 4, 5 y 6, el vencimiento será el 15 de septiembre, mientras que los contribuyentes con CUIT terminada en 7, 8 y 9 tendrán plazo hasta el 16 de septiembre.

En los fundamentos de la resolución, ARCA explicó que la decisión responde a cuestiones vinculadas con la administración tributaria. El organismo sostuvo que resultaba conveniente otorgar un plazo adicional para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.

Asimismo, señaló que la postergación del primer anticipo del impuesto a las Ganancias 2026 guarda relación con el mecanismo utilizado para calcular esos pagos. Como el monto de los anticipos se determina sobre la base del impuesto correspondiente al período fiscal inmediato anterior, la extensión del plazo para presentar la declaración jurada hacía necesario modificar también el calendario previsto para ese anticipo.