 ARCA implementará una nueva medida frente a las compras en Chile

En el caso de los menores de 16 años, los topes se reducen a la mitad, aunque las franquicias pueden combinarse entre integrantes de la misma familia, lo que amplía el margen de compras sin impuestos.

Con estas medidas, ARCA busca reforzar los controles, garantizar mayor transparencia y proteger al comercio local. Además, la normativa se conecta con el Monotributo, ya que apunta a evitar maniobras comerciales disfrazadas de compras personales.