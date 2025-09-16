El monto que no se puede exceder para evitar ser investigado por ARCA

Movimientos en billeteras virtuales: $50.000.000 / $30.000.000

$50.000.000 / $30.000.000 Tenencias en sociedades de bolsa: $100.000.000 / $30.000.000

$100.000.000 / $30.000.000 Compras como consumidor final: hasta $10.000.000 sin justificación adicional

hasta $10.000.000 sin justificación adicional Pagos: $50.000.000 / $30.000.000

ARCA no limita la cantidad de operaciones, sino el monto acumulado mensual. Por ejemplo, una persona física puede recibir varias transferencias siempre que el total no supere $50.000.000. Si se excede, el banco o billetera notificará a ARCA, que podrá solicitar documentación que respalde los fondos, como recibos de sueldo, declaraciones de impuestos, facturas o comprobantes de transferencias anteriores.

En caso de detectar movimientos sospechosos, ARCA puede iniciar una fiscalización, exigir comprobantes y, si no se justifica el origen del dinero, aplicar sanciones e incluso bloquear temporalmente las cuentas. Estas medidas buscan garantizar la transparencia financiera y prevenir maniobras irregulares dentro del sistema bancario y de billeteras virtuales.