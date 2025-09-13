Monotributo: el beneficio más esperado del mes para un grupo de aportantes
Estar dentro del régimen permite acceder a diferentes beneficios calve, como cobertura médica o acceso a préstamos bancarios. Los detalles en la nota.
Estar dentro del régimen de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) brinda importantes beneficios para los monotributistas. Aunque cada contribuyente debe pagar mensualmente según sus ingresos, pertenecer al régimen facilita el acceso a cobertura médica y préstamos bancarios, entre otras ventajas.
Sin embargo, durante los últimos días, el ARCA informó que un grupo de monotributistas contarán con un beneficio especial que los exime del pago del impuesto. Esta medida busca reducir la carga fiscal de los contribuyentes. A continuación, todos los detalles.
Qué grupo de monotributistas no pagará el impuesto
Mediante la Resolución 5546/2024, el organismo que reemplazó a la AFIP comunicó que los monotributistas que se dedican al alquiler de propiedades podrán solicitar la exención del pago del impuesto.
Para acceder a este beneficio, es necesario estar inscripto en el Régimen Simplificado con un máximo de dos inmuebles en alquiler, no desarrollar otras actividades bajo el monotributo y tener los contratos registrados en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI).
Cómo tramitar la exención de pago del monotributo
Aquellos que cumplan con los requisitos establecidos, pueden solicitar esta ventaja vía online, desde la página oficial del ARCA y en simples pasos. Estos son los pasos que se deben seguir para solicitarlo de manera correcta y sin problemas:
- Paso 1: Ingresar al sitio oficial de ARCA.
- Paso 2: Seleccionar la opción “Modificación locador de hasta 2 inmuebles – Beneficio Ley 27.737”.
- Paso 3: Indicar el período a partir del cual se solicita la exención.
- Paso 4: Realizar la declaración con clave fiscal en el Sistema Registral, utilizando la actividad 681098.
- Paso 5: Comprobar que todos los contratos estén correctamente registrados en el sistema RELI.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario