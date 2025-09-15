El monto límite de transferencia por el que ARCA comienza a investigar a un usuario

Personas físicas: $50.000.000

Personas jurídicas: $30.000.000

Extracciones en efectivo: $10.000.000 para personas físicas y jurídicas.

Saldos bancarios a último día del mes:

Personas físicas: $50.000.000

Personas jurídicas: $30.000.000

Plazos fijos:

Personas físicas: $100.000.000

Personas jurídicas: $30.000.000

Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales:

Personas físicas: $50.000.000

Personas jurídicas: $30.000.000

Tenencias en sociedades de bolsa:

Personas físicas: $100.000.000

Personas jurídicas: $30.000.000

Compras de consumidor final: $10.000.000

Pagos:

Personas físicas: $50.000.000

Personas jurídicas: $30.000.000

Con estos límites, ARCA busca mantener el control sobre las operaciones financieras y garantizar transparencia en transferencias bancarias y virtuales, evitando irregularidades y posibles alertas en transacciones de alto monto.