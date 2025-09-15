El monto límite de transferencia por el que ARCA comienza a investigar a un usuario
En plena era de las billeteras virtuales, ARCA recordó los topes de transferencias vigentes desde septiembre de 2025 y cómo afectan a los usuarios.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó los límites de transferencias vigentes desde septiembre de 2025. En un contexto de billeteras virtuales, el organismo detalló qué ocurre al superar estos topes, brindando información clave para usuarios y contribuyentes que buscan mantenerse dentro de las normas y evitar inconvenientes financieros.
A partir de qué monto ARCA vigila en septiembre 2025
En septiembre de 2025, ARCA recordó que supervisa tanto las transferencias bancarias como las realizadas a través de billeteras virtuales. Si el dinero tiene un origen comprobable, no suele haber inconvenientes. Cuando se supera la cifra límite, alcanza con presentar la documentación que respalde la operación.
Si el origen de la transferencia no puede justificarse, podrían activarse alertas que derivan en un análisis más detallado. Conocer los topes es clave para evitar problemas financieros.
Actualización de topes por ARCA: se ajustan semestralmente según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Transferencias o acreditaciones:
- Personas físicas: $50.000.000
- Personas jurídicas: $30.000.000
Extracciones en efectivo: $10.000.000 para personas físicas y jurídicas.
Saldos bancarios a último día del mes:
- Personas físicas: $50.000.000
- Personas jurídicas: $30.000.000
Plazos fijos:
- Personas físicas: $100.000.000
- Personas jurídicas: $30.000.000
Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales:
- Personas físicas: $50.000.000
- Personas jurídicas: $30.000.000
Tenencias en sociedades de bolsa:
- Personas físicas: $100.000.000
- Personas jurídicas: $30.000.000
Compras de consumidor final: $10.000.000
Pagos:
- Personas físicas: $50.000.000
- Personas jurídicas: $30.000.000
Con estos límites, ARCA busca mantener el control sobre las operaciones financieras y garantizar transparencia en transferencias bancarias y virtuales, evitando irregularidades y posibles alertas en transacciones de alto monto.
