ARCA: cómo se deberá realizar la recategorización del monotributo en 2026
El proceso, que se lleva a cabo dos veces al año, es esencial para que cada contribuyente se ubique en la categoría correcta de ARCA según sus ingresos.
ARCA anunció el calendario de recategorización del monotributo 2026, un paso clave para los contribuyentes que deben actualizar su categoría según los ingresos y la actividad acumulada en los últimos 12 meses. Aunque no todos están obligados a recategorizarse, quienes superen los límites establecidos deberán completar el trámite para evitar desajustes y posibles sanciones.
El organismo advirtió que omitir la recategorización, cuando corresponde, puede generar multas de hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte previsional correspondiente a la categoría real.
Cuándo es la próxima recategorización del monotributo
Para 2026, ARCA fijó dos períodos de recategorización del monotributo: la primera entre fines de enero y principios de febrero, y la segunda durante agosto.
En estas fechas, los contribuyentes deben revisar si su facturación u otros parámetros de actividad cambiaron durante el año. Este ajuste permite actualizar la categoría fiscal según la evolución de cada actividad, evitando desajustes entre lo declarado y lo realmente generado. Cumplir con el trámite es fundamental para no afectar la carga tributaria ni los beneficios previsionales y de obra social.
Guía ARCA paso a paso: cómo se hace la recategorización
La recategorización del monotributo se realiza únicamente desde el portal web de ARCA y se inicia de la siguiente manera:
Primero, ingresá con tu CUIT y clave fiscal. Luego, elegí la opción “Recategorizarme” y revisá que todos los datos registrados sean correctos. Continuá para confirmar la recategorización y actualizá los parámetros obligatorios, como ingresos brutos, superficie destinada a la actividad y consumo de energía.
Al completar el trámite, el sistema emitirá automáticamente el comprobante F.184 y la nueva credencial de pago, dejando todo listo para cumplir con la obligación fiscal de manera sencilla.
Escalas del monotributo vigentes
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
