ARCA: en qué momento se debe hacer la recategorización del monotributo
ARCA anunció las fechas para la recategorización semestral, un trámite clave que se realiza dos veces al año y conviene tener presente.
La Administración de Recursos y Contribuciones Argentinas (ARCA) ya publicó el calendario oficial de recategorización del monotributo 2026, un trámite clave para quienes necesitan ajustar su categoría según los ingresos y parámetros acumulados en los últimos 12 meses.
No todos los contribuyentes están obligados, pero quienes superen los límites establecidos deben recategorizarse para evitar diferencias en sus obligaciones y posibles sanciones.
Desde el organismo recordaron que los monotributistas que no cumplan con la actualización corren riesgo de recibir multas de hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte previsional correspondiente a su categoría real.
Ignorar la recategorización puede derivar en ajustes retroactivos, pérdida de beneficios y problemas fiscales que conviene evitar a toda costa.
Cuándo será la recategorización del monotributo en 2026
La Administración de Recursos y Contribuciones Argentinas (ARCA) confirmó que la recategorización del monotributo 2026 se realizará en dos instancias:
- Primera convocatoria: entre fines de enero y comienzos de febrero
- Segunda convocatoria: en agosto
Durante estos períodos, los contribuyentes deberán verificar si su facturación, el espacio destinado a la actividad, el consumo de energía u otros indicadores cambiaron respecto a los topes vigentes.
Actualizar la categoría a tiempo es clave para evitar desajustes entre lo declarado y lo efectivamente generado, algo que influye directamente en la carga tributaria y en los beneficios previsionales y de obra social.
Cómo hacer la recategorización paso a paso
La recategorización del monotributo se realiza únicamente a través del portal web de ARCA. El paso a paso del trámite es sencillo y clave para mantener todo al día:
- Ingresar con CUIT y clave fiscal
- Elegir la opción “Recategorizarme”
- Revisar que los datos registrados sean correctos
- Continuar y confirmar la recategorización
- Actualizar los parámetros obligatorios, como ingresos brutos, superficie destinada a la actividad, consumo de energía, alquileres, entre otros
Al finalizar, el sistema emite el comprobante F.184 junto con la nueva credencial de pago, dejando todo listo para cumplir con la obligación sin inconvenientes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario