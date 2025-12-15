ARCA: en qué momento se debe hacer la recategorización del monotributo

Primera convocatoria: entre fines de enero y comienzos de febrero

Segunda convocatoria: en agosto

Durante estos períodos, los contribuyentes deberán verificar si su facturación, el espacio destinado a la actividad, el consumo de energía u otros indicadores cambiaron respecto a los topes vigentes.

Actualizar la categoría a tiempo es clave para evitar desajustes entre lo declarado y lo efectivamente generado, algo que influye directamente en la carga tributaria y en los beneficios previsionales y de obra social.

Cómo hacer la recategorización paso a paso

La recategorización del monotributo se realiza únicamente a través del portal web de ARCA. El paso a paso del trámite es sencillo y clave para mantener todo al día:

Ingresar con CUIT y clave fiscal

Elegir la opción "Recategorizarme"

Revisar que los datos registrados sean correctos

Continuar y confirmar la recategorización

Actualizar los parámetros obligatorios, como ingresos brutos, superficie destinada a la actividad, consumo de energía, alquileres, entre otros

Al finalizar, el sistema emite el comprobante F.184 junto con la nueva credencial de pago, dejando todo listo para cumplir con la obligación sin inconvenientes.