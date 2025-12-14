Monotributo ARCA: se modificaron los límites de facturación de enero
Además de actualizar los montos, el organismo dio a conocer cuándo se debe realizar la recategorización. Conocé todos los detalles en la nota.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero(ARCA) comunicó, durante los últimos días, los valores de la cuota mensual del monotributo correspondientes a diciembre, antes de la recategorización que los contribuyentes deberán realizar en febrero.
Es importante recordar que, si un contribuyente no abona su monotributo, sufrirá consecuencias legales y económicas. Algunas de las sanciones más importantes son pérdida de cobertura previsional y de obra social y la imposibilidad de emitir facturas habilitadas.
Cuándo se debe hacer la recategorización en 2026
El organismo anunció los detalles de la primera etapa del cronograma de recategorización del monotributo para 2026. Este procedimiento es obligatorio para todos los contribuyentes que hayan superado los límites de facturación correspondientes a su categoría durante el último año.
La recategorización permite que cada persona actualice su situación según los ingresos y demás parámetros acumulados en los últimos 12 meses, asegurando el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales.
La primera convocatoria se llevará a cabo entre fines de enero y los primeros días de febrero, mientras que la segunda instancia está prevista para agosto, a mitad de año.
Monotributo en diciembre: cuánto paga cada categoría
Para diciembre de 2025, los contribuyentes adheridos al monotributo deberán abonar la cuota correspondiente según su categoría:
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
- Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
- Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
- Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
- Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
- Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
- Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
- Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
- Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)
