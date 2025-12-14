Monotributo ARCA: se modificaron los límites de facturación de enero

Cuándo se debe hacer la recategorización en 2026

La primera instancia de recategorización se debe realizar en febrero, mientras que la segunda a mitad de año.

El organismo anunció los detalles de la primera etapa del cronograma de recategorización del monotributo para 2026. Este procedimiento es obligatorio para todos los contribuyentes que hayan superado los límites de facturación correspondientes a su categoría durante el último año.