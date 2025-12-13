ARCA: qué se sabe sobre las nuevas categorías de facturación para el 2026
Ya se definieron los valores del Monotributo 2026 para enero y las fechas clave para hacer la recategorización a tiempo, sin multas ni sorpresas ante ARCA.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer los nuevos topes de facturación y los valores de la cuota mensual del Monotributo vigentes para enero de 2026, el último período previo a la recategorización obligatoria que deberá realizarse en febrero.
La actualización define cuánto se paga según cada categoría del Monotributo y sirve como referencia clave para evitar desajustes antes del próximo cambio de escala.
Cuándo se debe hacer la recategorización en 2026
ARCA ya estableció cómo será el primer tramo del cronograma de recategorización del Monotributo 2026, un trámite obligatorio para quienes estén inscriptos y hayan superado los topes de facturación anual de la categoría en la que se encuentran.
Este proceso resulta clave para que los monotributistas actualicen su categoría del Monotributo en función de los ingresos, el nivel de facturación y los parámetros acumulados durante los últimos 12 meses, evitando inconsistencias con el organismo fiscal.
Según lo definido por ARCA, la recategorización del Monotributo en 2026 se realizará en dos momentos del año. La primera convocatoria se abrirá entre los últimos días de enero y los primeros de febrero, mientras que la segunda instancia tendrá lugar en agosto, después de mitad de año.
Cuánto se puede facturar en cada categoría del Monotributo
Los topes actuales del Monotributo quedan establecidos según la siguiente escala de facturación, que sirve como referencia clave para que los monotributistas evalúen si corresponde un cambio de categoría.
- Categoría A hasta $8.992.597,87
- Categoría B hasta $13.175.201,52
- Categoría C hasta $18.473.166,15
- Categoría D hasta $22.934.610,05
- Categoría E hasta $26.977.793,60
- Categoría F hasta $33.809.379,57
- Categoría G hasta $40.431.835,35
- Categoría H hasta $61.344.853,64
- Categoría I hasta $68.664.410,05
- Categoría J hasta $78.632.948,76
- Categoría K hasta $94.805.682,90
