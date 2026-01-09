ARCA: cuál es el límite de facturación que deberán respetar los monotributistas
El organismo oficializó el monto de la cuota de enero y volvió a detallar los topes de ingresos anuales que aplican para cada categoría del régimen.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a poner el foco en los límites de facturación del monotributo que se mantienen vigentes hasta la próxima recategorización, y detalló los montos a pagar según la categoría de cada contribuyente.
El monotributo funciona como un régimen simplificado que concentra en un único pago mensual el Impuesto Integrado, los aportes jubilatorios y la obra social.
De esta manera, reemplaza el pago de IVA y Ganancias, y está pensado para personas humanas que desarrollan actividades económicas de pequeña o mediana escala, con una estructura administrativa más simple y previsible.
Escalas vigentes del monotributo
De cara a la próxima recategorización del monotributo, prevista para febrero de 2026, ARCA mantiene sin cambios los topes de facturación anual que definen cada categoría del régimen. Estos son los límites vigentes que deben tener en cuenta los contribuyentes:
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
Estos límites de ingresos del monotributo son clave para saber si corresponde mantener la categoría actual o subir de escala en la próxima revisión, y evitar desajustes con el organismo recaudador.
Cuánto hay que pagar de monotributo, según la categoría
Según la categoría del monotributo y el tipo de actividad declarada, los contribuyentes deben abonar a ARCA una cuota mensual que varía entre servicios y comercio. Estos son los montos actualizados que rigen actualmente:
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: $49.435,58 en servicios / $48.320,22 en comercio
- Categoría D: $63.357,80 en servicios / $61.824,18 en comercio
- Categoría E: $89.714,31 en servicios / $81.070,26 en comercio
- Categoría F: $112.906,59 en servicios / $97.291,54 en comercio
- Categoría G: $172.457,38 en servicios / $118.920,05 en comercio
- Categoría H: $391.400,62 en servicios / $238.038,48 en comercio
- Categoría I: $721.650,46 en servicios / $355.672,64 en comercio
- Categoría J: $874.069,29 en servicios / $434.895,92 en comercio
- Categoría K: $1.208.890,60 en servicios / $525.732,01 en comercio
Estos valores del monotributo incluyen el impuesto integrado, los aportes previsionales y la obra social, y son clave para mantener la situación fiscal al día sin sorpresas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario