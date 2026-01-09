ARCA: cuál es el límite de facturación que deberán respetar los monotributistas

monotributo

Cuánto hay que pagar de monotributo, según la categoría

Según la categoría del monotributo y el tipo de actividad declarada, los contribuyentes deben abonar a ARCA una cuota mensual que varía entre servicios y comercio. Estos son los montos actualizados que rigen actualmente:

Categoría A : $37.085,74

: $37.085,74 Categoría B : $42.216,41

: $42.216,41 Categoría C : $49.435,58 en servicios / $48.320,22 en comercio

: $49.435,58 en / $48.320,22 en Categoría D : $63.357,80 en servicios / $61.824,18 en comercio

: $63.357,80 en / $61.824,18 en Categoría E : $89.714,31 en servicios / $81.070,26 en comercio

: $89.714,31 en / $81.070,26 en Categoría F : $112.906,59 en servicios / $97.291,54 en comercio

: $112.906,59 en / $97.291,54 en Categoría G : $172.457,38 en servicios / $118.920,05 en comercio

: $172.457,38 en / $118.920,05 en Categoría H : $391.400,62 en servicios / $238.038,48 en comercio

: $391.400,62 en / $238.038,48 en Categoría I : $721.650,46 en servicios / $355.672,64 en comercio

: $721.650,46 en / $355.672,64 en Categoría J : $874.069,29 en servicios / $434.895,92 en comercio

: $874.069,29 en / $434.895,92 en Categoría K: $1.208.890,60 en servicios / $525.732,01 en comercio

Estos valores del monotributo incluyen el impuesto integrado, los aportes previsionales y la obra social, y son clave para mantener la situación fiscal al día sin sorpresas.