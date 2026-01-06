Tras la presión de las fintech, ARCA excluyó a las billeteras virtuales del Impuesto al Cheque

Además, hubiese vuelto a modificar los incentivos de la competencia entre bancos y fintech. Una mayor carga impositiva generaría nuevas discusiones en torno al marco regulatorio de las billeteras virtuales, quienes acusan cada vez más obligaciones de pagos.

La inclusión de los PSP en el tributo implica un cambio respecto del tratamiento previo, que equiparaba a bancos y billeteras no bancarias bajo el criterio de exención. El retorno al pago del impuesto genera nuevas discusiones sobre el marco regulatorio aplicable a las fintech, en un contexto de creciente participación en pagos, transferencias y consumo.

Al respecto, todavía permanece la expectativa por la postura de Mercado Pago, que concentra cerca de dos tercios del mercado local de billeteras, y podría cambiar radicalmente el diálogo con el Estado.