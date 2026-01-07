ARCA: lo que deberá pagar cada monotributista en enero de 2026
ARCA ajustó los valores del monotributo desde enero de 2026: mirá los nuevos montos y cuánto te toca pagar según tu categoría.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer los nuevos montos del monotributo que regirán desde enero de 2026. La actualización impacta de lleno en trabajadores independientes y pequeños contribuyentes, ya que define el valor mensual a abonar y también las obligaciones vinculadas a la recategorización y al correcto cumplimiento fiscal.
El monotributo concentra en un único pago el impuesto integrado que reemplaza al IVA y al Impuesto a las Ganancias, los aportes jubilatorios y la contribución a la obra social. A continuación, el detalle de cuánto deberán pagar los monotributistas a partir de enero de 2026, según cada categoría.
El pago del monotributo en enero de 2026
El monotributo tiene un valor mensual que varía según la categoría y el tipo de actividad desarrollada. Los montos vigentes desde enero de 2026 incluyen todas las obligaciones del régimen y deben abonarse en término para evitar intereses o restricciones administrativas.
Los valores actualizados por ARCA son los siguientes:
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: $49.435,58 en servicios / $48.320,22 en comercio
- Categoría D: $63.357,80 en servicios / $61.824,18 en comercio
- Categoría E: $89.714,31 en servicios / $81.070,26 en comercio
- Categoría F: $112.906,59 en servicios / $97.291,54 en comercio
- Categoría G: $172.457,38 en servicios / $118.920,05 en comercio
- Categoría H: $391.400,62 en servicios / $238.038,48 en comercio
- Categoría I: $721.650,46 en servicios / $355.672,64 en comercio
- Categoría J: $874.069,29 en servicios / $434.895,92 en comercio
- Categoría K: $1.208.890,60 en servicios / $525.732,01 en comercio
Estos importes contemplan el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la obra social. El pago puede realizarse a través de medios electrónicos, débito automático o las plataformas habilitadas por ARCA, siempre dentro de los plazos oficiales. Sin vueltas, pero con números que conviene revisar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario