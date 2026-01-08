Inocencia fiscal: ARCA fijó multas de hasta 35 millones de pesos por errores formales

El tributarista advierte que “la ausencia de parámetros objetivos vinculados al tamaño, capacidad económica o volumen de operaciones del contribuyente debilita el principio de razonabilidad en la aplicación de las sanciones y posiblemente puede dar lugar a planteos administrativos y judiciales”.

La Resolución 5809/2026 modifica el procedimiento para declarar el lugar legal donde un contribuyente lleva a cabo sus actividades. Esto va a entrar en vigencia el 2 de marzo.

Cuando la persona o empresa tenga que informar una novedad deberá hacerlo en un plazo de 10 días.

arca

El nuevo procedimiento es totalmente digital. Al cargar el dato el sistema de ARCA listará en pantalla los domicilios reales que tiene en su base.

Cuando la dirección no figure, el contribuyente tendrá que presentar comprobantes como facturas de servicios públicos donde conste el domicilio y la persona. El sistema lo tomará como “Declarado por Internet” y ARCA en 7 días tiene que confirmarlo.

De haber alguna inconsistencia el contribuyente tendrá 30 días para subsanar los errores.

Un dato a tener en cuenta es que el organismo puede limitar los cambios de domicilio su el contribuyente tiene una baja calificación en el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) o si tiene limitaciones a través de su CUIT.

Resolución General 5809/2026:

aviso_337243