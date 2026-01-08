Cómo reclamar la devolución del 30% de impuestos por gastos en dólares con tarjeta en el exterior

En el caso de empleados en relación de dependencia, la solicitud está habilitada para quienes no hayan tenido retenciones por el Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría. También podrán gestionarla aquellos que, aún habiendo sufrido retenciones, hayan recibido la percepción bajo el código 219, correspondiente a Bienes Personales.

Cómo gestionar la devolución

Para iniciar el trámite se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar con clave fiscal al sitio oficial de ARCA.

Buscar y seleccionar el servicio “Devolución de percepciones”.

Crear una nueva solicitud desde la opción “Nuevo”.

Completar el año y mes correspondiente al período. Si alguna percepción no figura, se puede agregar manualmente con el botón “Agregar percepción”.

Hacer clic en “Presentar”.

Confirmar los datos ingresados.

En caso de aprobación, el monto será acreditado en la cuenta bancaria de la CBU registrada.

Se puede monitorear el estado de la solicitud a través del servicio “Devolución de percepciones”.

La resolución, ya sea la aprobación o el rechazo, depende de controles automáticos y verificaciones posteriores que realiza ARCA. Si la solicitud no supera estas instancias, el organismo notificará la situación mediante el Domicilio Fiscal Electrónico y la gestión quedará invalidada.

Una alternativa para no realizar este trámite consiste en pagar los consumos en dólares antes del vencimiento del resumen de la tarjeta. Para efectuar el pago en esa moneda, se puede optar por la compra de dólares oficiales mediante la aplicación bancaria o utilizar dólar MEP.