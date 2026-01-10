ARCA: requisitos para los monotributistas antes de realizar la recategorización
Si no paga la cuota mensual, el contribuyente puede quedar fuera del régimen fiscal. Todos los detalles en la nota.
La recategorización del Monotributo de la Agencia de Control y Recaudación Aduanero (ARCA) es un trámite obligatorio que permite ajustar la categoría de cada contribuyente según sus ingresos y la evolución de su actividad económica. Realizarlo de forma correcta asegura que los aportes y obligaciones se mantengan acordes a la realidad de cada monotributista.
No cumplir con esta actualización puede generar consecuencias severas: acumulación de deudas, multas por incumplimiento y la pérdida de los beneficios propios del régimen, dejando al contribuyente expuesto a sanciones. Además, los retrasos o errores en la recategorización pueden complicar la cobertura de salud.
Cuándo se hace la recategorización del Monotributo
Los monotributistas se acercan al primer plazo de recategorización de 2026, que vence el 5 de febrero. Este trámite semestral obliga a revisar ingresos y otros datos de los últimos 12 meses para mantener la categoría correcta.
Quienes no cambien de categoría o lleven menos de seis meses activos no deben hacer nada. No cumplir con la fecha puede derivar en recategorizaciones automáticas, multas e intereses por parte de ARCA.
Por qué ARCA puede aplicar la recategorización de oficio
La recategorización de oficio ocurre cuando ARCA detecta que un contribuyente no actualizó su categoría a tiempo o declaró datos incorrectos. Esto sucede si los gastos, compras o movimientos bancarios superan los límites de la categoría registrada.
En esos casos, el organismo notifica al Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento. Desde el portal de Monotributo, con clave fiscal, se pueden ver los motivos de la recategorización y, si no se está de acuerdo, se puede presentar un reclamo en un plazo de 15 días mediante Presentaciones Digitales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario