 ARCA: cuáles son las nuevas reglas del régimen de impuestos para las apuestas online

apps de apuestas

De qué se trata el impuesto

El impuesto a las apuestas online fue creado en 2016 mediante la Ley 27.346, que establece un gravamen sobre todas las apuestas y juegos de azar realizados en el país a través de plataformas digitales, sin importar el dispositivo desde el que se acceda. La normativa abarca tanto los juegos operados directamente por Internet como cualquier aplicación, adaptación tecnológica o red que preste servicios equivalentes y automatizados.

La ley define como sujetos alcanzados a todas las personas que realicen apuestas o participen en juegos de azar desde la Argentina. En estos casos, el intermediario que procesa el pago de cada apuesta actúa como agente de percepción y debe ingresar el tributo. Si no hubiera intermediario, la obligación de pagar el impuesto recae directamente sobre el apostador.

Cuando un usuario considere que no corresponde la percepción aplicada, puede gestionar la devolución del monto retenido siguiendo el procedimiento que establezca ARCA.