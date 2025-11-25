ARCA: de qué se tratan las nuevas reglas con los débitos automáticos

Así quedará informado de la existencia del problema y se le solicitará que regularice la causa que impide la extracción (por ejemplo, reactivar la cuenta, autorizar el débito o asegurar fondos). El aviso funciona como una última oportunidad administrativa para que la persona corrija la situación y evite mayores consecuencias.

Si se produce un cuarto rechazo consecutivo, la adhesión al pago por débito directo quedará sin efecto: eso implica que no habrá nuevos intentos automáticos de débito hasta que el contribuyente gestione nuevamente la adhesión.

Para restablecer la modalidad, quien lo desee deberá tramitar una nueva adhesión por los canales habilitados por el organismo, cumpliendo los requisitos que exigen las resoluciones vigentes.