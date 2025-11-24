Argentina firmó un acuerdo de cooperación aduanera con Estados Unidos: en qué consiste

trump milei

En septiembre, el Gobierno había establecido retenciones cero para los principales cultivos con un cupo de USD 7.000 millones, una medida que duró menos de tres días y coincidió con las negociaciones por el swap de USD 20.000 millones con Estados Unidos. Esa decisión generó malestar entre los "farmers" estadounidenses, preocupados por una posible pérdida de competitividad frente a China.

"Estados Unidos no quiere que la Argentina implemente beneficios que terminen desplazando la soja americana del mercado chino", explicó una fuente del sector. Consultados sobre si esto complica la prometida baja de retenciones, admitieron que "puede generar dificultades".

Algunos actores del agro ven con cautela esta presión, aunque el canciller Pablo Quirno insiste en desmentirla: "Argentina mantiene su soberanía impositiva y sus decisiones sobre el marco regulatorio", afirmó en una entrevista en A24.

La cooperación aduanera entre ambos países no es nueva, comenzó en los años '90, cuando Estados Unidos creó su Unidad de Transparencia Comercial, dedicada a identificar tendencias globales y rastrear blanqueo de capitales mediante comercio (TBML). Ese monitoreo se nutre de alianzas con unidades de transparencia de distintos países, incluida la argentina.

Sin embargo, una fuente cercana al funcionamiento de ARCA advirtió que, en el marco de este nuevo convenio, Estados Unidos podría solicitar que Argentina notifique por anticipado cualquier medida vinculada a reducciones de retenciones, como las instrumentadas en septiembre.