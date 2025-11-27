ARCA: una a una, las obras sociales que están disponibles para los monotributistas

obras sociales telam.jpg

Además, algunas obras sociales solicitan información adicional sobre el grupo familiar para garantizar que todos los beneficiarios estén correctamente registrados.

Obras sociales habilitadas en noviembre 2025

El Registro de Delegaciones para Opciones de Cambio difundió la lista de obras sociales que aceptan monotributistas. Entre ellas se destacan: OSSACRA, OSPROTURA, OSTCARA, OSPM, OSDEPYM, OSMITA, ASSPE, OSIM, entre otras.

Cada obra social tiene requisitos y modalidades de atención propias, por lo que se recomienda revisar los planes, prestadores y tiempos de afiliación antes de iniciar el trámite. Además, muchas ofrecen cobertura para consultas médicas, estudios de laboratorio, odontología y emergencias, por lo que elegir correctamente puede significar acceso a una atención médica más completa y rápida.