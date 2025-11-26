ARCA: lo que podría llegar a pasar si superás el límite de transferencias en diciembre

En este contexto, reaparecen las dudas sobre qué operaciones son controladas y cuáles son los límites vigentes. El organismo actualizó los montos a partir de los cuales se supervisan operaciones en bancos y plataformas como Mercado Pago, Ualá o Naranja X, ajustes definidos según el Índice de Precios al Consumidor del INDEC.