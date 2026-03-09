ARCA: cuáles son las posibles multas que ascienden a $400.000

Situación registral del contribuyente

Ingresos, bienes y participaciones societarias declaradas

Inconsistencias fiscales detectadas

Deudas exigibles o falta de declaraciones juradas

Además, la ARCA enviará avisos al domicilio fiscal electrónico cuando encuentre irregularidades. En esos casos se otorgará un plazo de 30 días para que el contribuyente pueda corregir los errores antes de que el organismo avance con medidas más estrictas.

Si la información resulta insuficiente, también podrán enviarse requerimientos electrónicos vinculados a operaciones, ingresos o egresos, los cuales deberán responderse dentro de los plazos establecidos.

En los casos donde las inconsistencias persistan, la ARCA podrá iniciar fiscalizaciones electrónicas, que deberán responderse a través del sistema SIACE. Desde allí también es posible adjuntar documentación en PDF o solicitar una prórroga del plazo antes del vencimiento.

Un punto clave es que no responder a estos requerimientos puede afectar la calificación del contribuyente dentro del Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER), que evalúa la conducta tributaria frente a ARCA y puede influir en futuros controles.