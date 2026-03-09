ARCA: cuáles son las posibles multas que ascienden a $400.000
El organismo puso en marcha un sistema de autogestión virtual que permite a los contribuyentes realizar controles y cumplir sus obligaciones de forma voluntaria.
La ARCA puso en marcha un nuevo esquema para incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, en línea con el principio de inocencia fiscal que busca reducir la persecución penal y administrativa a los contribuyentes.
A través de la Resolución General 5823, el organismo implementará avisos preventivos por inconsistencias fiscales, que llegarán al domicilio fiscal electrónico para que los contribuyentes puedan corregir errores antes de recibir sanciones.
Al mismo tiempo, la Ley 27.799 elevó de forma significativa las multas por no presentar declaraciones juradas: pasaron de $200 a $220.000 para personas y de $400 a $440.000 para empresas. Si no se regulariza la situación dentro del plazo establecido, la ARCA podrá emitir una intimación formal y cargar automáticamente la multa en el sistema de cuentas tributarias.
Cómo funcionan los mecanismos de control virtual para evitar las multas de ARCA
Desde el 11 de febrero, la ARCA comenzó a aplicar un nuevo esquema de control fiscal virtual que apunta a reemplazar progresivamente las inspecciones presenciales por herramientas digitales. Con este sistema, el organismo detecta inconsistencias tributarias de manera automática y les da a los contribuyentes la posibilidad de corregirlas antes de enfrentar multas o fiscalizaciones.
Uno de los pilares del nuevo mecanismo es el servicio web Nuestra Parte, disponible en la página de ARCA. Allí los contribuyentes pueden consultar la información que tiene el fisco y revisar posibles desvíos impositivos para regularizar su situación de forma voluntaria. Dentro de esa plataforma se puede ver, por ejemplo:
- Situación registral del contribuyente
- Ingresos, bienes y participaciones societarias declaradas
- Inconsistencias fiscales detectadas
- Deudas exigibles o falta de declaraciones juradas
Además, la ARCA enviará avisos al domicilio fiscal electrónico cuando encuentre irregularidades. En esos casos se otorgará un plazo de 30 días para que el contribuyente pueda corregir los errores antes de que el organismo avance con medidas más estrictas.
Si la información resulta insuficiente, también podrán enviarse requerimientos electrónicos vinculados a operaciones, ingresos o egresos, los cuales deberán responderse dentro de los plazos establecidos.
En los casos donde las inconsistencias persistan, la ARCA podrá iniciar fiscalizaciones electrónicas, que deberán responderse a través del sistema SIACE. Desde allí también es posible adjuntar documentación en PDF o solicitar una prórroga del plazo antes del vencimiento.
Un punto clave es que no responder a estos requerimientos puede afectar la calificación del contribuyente dentro del Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER), que evalúa la conducta tributaria frente a ARCA y puede influir en futuros controles.
