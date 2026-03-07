ARCA: lo que hay que tener en cuenta con la recategorización de oficio
El organismo comenzó a cruzar información con entidades bancarias y billeteras virtuales con el objetivo de detectar ingresos no declarados. Los detalles en la nota.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició, durante las últimas semanas, la recategorización automática de monotributistas, revisando sus ingresos y movimientos financieros del último año fiscal en entidades bancarias y billeteras virtuales.
A través del Domicilio Fiscal Electrónico, los contribuyentes reciben notificaciones cuando sus operaciones superan los límites de la categoría en la que están registrados. Este control puede implicar ajustes de categoría e, incluso, la salida del régimen simplificado si se exceden los topes permitidos.
Qué datos usa ARCA para la recategorización de oficio
ARCA utiliza información financiera de bancos, tarjetas y proveedores de pagos para ajustar automáticamente la categoría de los monotributistas. Por un lado, recibe los detalles de todas las transacciones electrónicas, como ventas con tarjeta, posnet, links de pago y códigos QR, sin importar el monto.
Esto incluye el total operado y las comisiones aplicadas, que se vinculan directamente con la actividad económica del contribuyente. Por otro lado, hay un segundo régimen que reporta ingresos, egresos y saldos mensuales solo cuando se superan ciertos límites, actualmente 50 millones de pesos para personas físicas.
Con estos datos, ARCA compara los movimientos financieros con la facturación declarada y realiza los ajustes de categoría cuando detecta inconsistencias.
Cómo apelar la medida
Quienes reciben la notificación de recategorización tienen 15 días hábiles para presentar un descargo. El trámite se realiza íntegramente online, siguiendo las instrucciones del sistema.
- Ingresar al sitio de ARCA con CUIT y clave fiscal.
- Explicar por qué la categoría asignada no refleja la situación fiscal.
- Presentar la documentación que respalde el descargo: extractos bancarios, resúmenes de billeteras virtuales, transferencias propias o comprobantes de préstamos, reintegros o regalos.
La aplicación de la nueva categoría se suspende mientras ARCA revisa el recurso. Si se acepta el descargo, se restituye la categoría anterior sin sanciones. Si no se apela, la recategorización queda firme. Se recomienda revisar los movimientos bancarios y de billeteras para detectar errores o ingresos que no correspondan a facturación.
Escalas vigentes del monotributo en marzo 2026
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
