ARCA: lo que hay que tener en cuenta con la recategorización de oficio

Cómo apelar la medida

Quienes reciben la notificación de recategorización tienen 15 días hábiles para presentar un descargo. El trámite se realiza íntegramente online, siguiendo las instrucciones del sistema.

Ingresar al sitio de ARCA con CUIT y clave fiscal.

Explicar por qué la categoría asignada no refleja la situación fiscal.

Presentar la documentación que respalde el descargo: extractos bancarios, resúmenes de billeteras virtuales, transferencias propias o comprobantes de préstamos, reintegros o regalos.

La aplicación de la nueva categoría se suspende mientras ARCA revisa el recurso. Si se acepta el descargo, se restituye la categoría anterior sin sanciones. Si no se apela, la recategorización queda firme. Se recomienda revisar los movimientos bancarios y de billeteras para detectar errores o ingresos que no correspondan a facturación.

Escalas vigentes del monotributo en marzo 2026