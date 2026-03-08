ARCA: el rol que juegan los movimientos de las billeteras virtuales
La ARCA anunció que reforzará los controles sobre las billeteras virtuales, con foco en los ingresos de dinero provenientes del exterior.
La ARCA anunció que reforzará el control sobre los movimientos de las billeteras virtuales utilizadas por argentinos para recibir pagos desde el exterior. La supervisión estará centrada en transferencias en dólares, criptomonedas y otros ingresos que llegan a través de plataformas financieras digitales.
La medida forma parte de un proceso de integración de Argentina a sistemas internacionales de intercambio de información fiscal. A partir de estos acuerdos, el organismo podrá acceder a datos provenientes de Estados Unidos, países de Europa y miembros de la OCDE, lo que permitirá mejorar la trazabilidad de los fondos que ingresan al sistema financiero local.
En los últimos años creció el uso de billeteras digitales entre freelancers, emprendedores y negocios online que trabajan con clientes del exterior. Con la expansión de una red global de datos fiscales, que especialistas prevén consolidar entre 2025 y 2027, cada vez más transferencias y operaciones podrán ser detectadas y analizadas por la ARCA.
La aclaración de ARCA en la recategorización de oficio
En este contexto, la ARCA explicó que los datos vinculados a los movimientos financieros digitales también pueden ser considerados dentro de los procesos de recategorización de oficio cuando el organismo detecta inconsistencias entre los ingresos declarados y la información disponible.
La normativa que impulsa el organismo, establecida en la Resolución General 5804/2025, se encuentra alineada con estándares internacionales que buscan monitorear tanto el dinero tradicional como los activos digitales.
Entre ellos aparecen mecanismos como el Formulario 1099-DA del IRS de Estados Unidos, el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) de la OCDE y la directiva DAC8 de la Unión Europea.
Desde el organismo aclararon que la medida no se limita a una aplicación específica. Los controles pueden alcanzar tanto a billeteras virtuales locales como a fintech internacionales, siempre que las operaciones terminen ingresando al sistema financiero argentino.
De acuerdo con especialistas, este esquema fortalece la capacidad de la ARCA para seguir la trazabilidad del dinero y detectar ingresos que no hayan sido informados correctamente ante el fisco, reforzando así los mecanismos de control tributario sobre las operaciones digitales.
