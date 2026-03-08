ARCA: el rol que juegan los movimientos de las billeteras virtuales

Entre ellos aparecen mecanismos como el Formulario 1099-DA del IRS de Estados Unidos, el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) de la OCDE y la directiva DAC8 de la Unión Europea.

Desde el organismo aclararon que la medida no se limita a una aplicación específica. Los controles pueden alcanzar tanto a billeteras virtuales locales como a fintech internacionales, siempre que las operaciones terminen ingresando al sistema financiero argentino.

De acuerdo con especialistas, este esquema fortalece la capacidad de la ARCA para seguir la trazabilidad del dinero y detectar ingresos que no hayan sido informados correctamente ante el fisco, reforzando así los mecanismos de control tributario sobre las operaciones digitales.