ARCA: cómo se puede regularizar las deudas del monotributo
Con ARCA como eje, se extendió el plan que permite a contribuyentes regularizar deudas impositivas vencidas y ponerse al día con el fisco.
La ARCA prorrogó el plan de facilidades de pago para quienes tienen deudas fiscales vencidas, con el objetivo de aliviar la carga en un contexto económico complejo. La medida permite incluir obligaciones impositivas y previsionales en un esquema de financiación en cuotas, con condiciones que varían según el perfil del contribuyente.
Con esta extensión, la ARCA apunta a facilitar la regularización tributaria, recuperar el cumplimiento fiscal y reducir el riesgo de acciones de cobro.
Qué impuestos se pueden regularizar con el plan de ARCA
El plan de ARCA permite regularizar una amplia variedad de compromisos pendientes con el fisco, brindando una herramienta concreta para ordenar la situación tributaria. Según la información oficial, dentro del régimen se pueden incluir las siguientes deudas:
- Obligaciones impositivas vencidas
- Aportes y contribuciones a la seguridad social
- Intereses resarcitorios y punitorios
- Deudas en instancia administrativa
Las condiciones del programa no son uniformes. La cantidad de cuotas, el porcentaje de anticipo y la tasa de financiación se definen de acuerdo con el perfil del contribuyente, el nivel de riesgo fiscal y la naturaleza de la deuda consolidada.
Esto significa que el esquema de la ARCA se adapta a cada caso en particular, ofreciendo alternativas diferenciadas para que tanto personas físicas como empresas puedan avanzar en la regularización de deudas fiscales de manera ordenada.
Paso a paso para adherirse al plan de pagos de ARCA
La adhesión al plan de pagos de ARCA se gestiona de forma 100% online, sin necesidad de trámites presenciales. Todo el procedimiento se realiza desde la plataforma oficial y permite organizar la regularización de deudas fiscales en pocos pasos. Para incorporarse al régimen, los contribuyentes deben:
- Ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT y clave fiscal
- Seleccionar el servicio correspondiente a planes de pago
- Simular la deuda consolidada antes de confirmar
- Revisar el detalle de cuotas, junto con el costo financiero del plan
Entre los beneficios más relevantes del sistema se destacan:
- Posibilidad de financiación en cuotas mensuales
- Suspensión de acciones de cobro mientras el plan esté vigente y al día
- Recuperación del certificado de cumplimiento fiscal, fundamental para operar comercialmente y realizar trámites administrativos
Con esta herramienta digital, la ARCA apunta a que personas y empresas puedan ordenar sus compromisos tributarios de manera ágil, reduciendo riesgos legales y evitando complicaciones financieras a futuro.
