ARCA: cómo se puede regularizar las deudas del monotributo

Paso a paso para adherirse al plan de pagos de ARCA

La adhesión al plan de pagos de ARCA se gestiona de forma 100% online, sin necesidad de trámites presenciales. Todo el procedimiento se realiza desde la plataforma oficial y permite organizar la regularización de deudas fiscales en pocos pasos. Para incorporarse al régimen, los contribuyentes deben:

Ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT y clave fiscal

con Seleccionar el servicio correspondiente a planes de pago

Simular la deuda consolidada antes de confirmar

antes de confirmar Revisar el detalle de cuotas, junto con el costo financiero del plan

Entre los beneficios más relevantes del sistema se destacan:

Posibilidad de financiación en cuotas mensuales

Suspensión de acciones de cobro mientras el plan esté vigente y al día

mientras el plan esté vigente y al día Recuperación del certificado de cumplimiento fiscal, fundamental para operar comercialmente y realizar trámites administrativos

Con esta herramienta digital, la ARCA apunta a que personas y empresas puedan ordenar sus compromisos tributarios de manera ágil, reduciendo riesgos legales y evitando complicaciones financieras a futuro.