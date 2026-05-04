ARCA: lo que deberán pagar los monotributistas en mayo de 2026
Con el ajuste del 14,29% por inflación del primer semestre ya vigente, la ARCA fijó los montos que deberán pagar los contribuyentes en mayo.
La ARCA oficializó los nuevos valores del Monotributo que deberán afrontar los contribuyentes en mayo de 2026. Luego del incremento del 14,29% aplicado al comenzar el primer semestre, las cifras del régimen simplificado se mantienen sin cambios frente a abril, aunque marcan una diferencia importante en relación con el año pasado.
Este ajuste, atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), impacta tanto en el componente impositivo como en los aportes previsionales y de obra social.
Para los trabajadores independientes y los pequeños comercios, resulta clave entender que la cuota mensual del Monotributo ARCA se integra por tres partes: el impuesto integrado, el aporte al SIPA y la cobertura de salud. Además, identificar correctamente la categoría según los nuevos topes de facturación anual, que ya superan los 10 millones de pesos en la base, es fundamental para evitar sanciones, inconsistencias o recategorizaciones automáticas por parte de la ARCA.
Cuánto paga cada categoría en mayo
Según el esquema actualizado de la ARCA, los importes del Monotributo varían de acuerdo a la categoría y al tipo de actividad, ya sea prestación de servicios o venta de bienes. Para facilitar la organización de gastos, estos son los valores vigentes en las escalas más consultadas durante este mes:
- Categoría A: La cuota total asciende a $42.386,74 y corresponde al nivel inicial para quienes registran una facturación anual de hasta $10.277.988,13.
- Categoría B: El monto a pagar es de $48.250,78.
- Categoría C: En servicios se ubica en $56.501,85, mientras que en venta de bienes baja a $55.227,06.
- Categoría D: Los contribuyentes abonan $71.439,03 en servicios y $69.574,86 en bienes.
- Categoría E: Los valores alcanzan los $102.537,97 para servicios y $84.538,20 para actividades comerciales.
- Categoría K: En el tope del Monotributo ARCA, la cuota llega a $1.381.687,90 en servicios y $600.879,51 en venta de productos.
Topes de facturación y límites de permanencia
Más allá del valor mensual, mayo se vuelve un período clave para seguir de cerca los ingresos acumulados de los últimos 12 meses dentro del Monotributo ARCA. Los nuevos topes de facturación permiten estirar la permanencia en el sistema, algo que muchos buscan sostener para no saltar al Régimen General, donde la carga impositiva y administrativa es bastante más pesada.
En este contexto, hay varios aspectos que conviene tener bajo control para no quedar afuera del régimen:
- Límite de facturación anual: El máximo permitido dentro del Monotributo alcanza los $108.357.084,05 en la categoría K. Superar ese monto implica la exclusión automática del sistema.
- Precio unitario de venta: En actividades de venta de bienes, cada producto no puede exceder los $537.164,28. Si se supera ese valor en una sola operación, la ARCA puede forzar el pase a Responsable Inscripto.
- Consumos y movimientos bancarios: La ARCA realiza cruces de información de forma permanente. Si los gastos con tarjeta o los ingresos bancarios superan lo declarado, pueden surgir alertas, recategorizaciones o incluso exclusiones.
- Débito automático: Quienes pagan el Monotributo ARCA mediante débito o tarjeta acceden a la devolución de un componente impositivo anual, lo que funciona como un pequeño alivio financiero a largo plazo.
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