ARCA: lo que deberán pagar los monotributistas en mayo de 2026

Para los trabajadores independientes y los pequeños comercios, resulta clave entender que la cuota mensual del Monotributo ARCA se integra por tres partes: el impuesto integrado, el aporte al SIPA y la cobertura de salud. Además, identificar correctamente la categoría según los nuevos topes de facturación anual, que ya superan los 10 millones de pesos en la base, es fundamental para evitar sanciones, inconsistencias o recategorizaciones automáticas por parte de la ARCA.