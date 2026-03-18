ARCA: los montos que deberán pagar los freelancers a partir de ahora
ARCA actualizó el monotributo con un aumento del 14,29% en todas las categorías, impactando en las cuotas mensuales.
Con cambios que impactan de lleno en el bolsillo, la ARCA oficializó un nuevo ajuste en el monotributo y estableció que, desde marzo, las cuotas mensuales del régimen simplificado aumentaron un 14,29%. La medida abarca a todas las categorías y redefine tanto los importes a pagar como los topes de facturación anual.
Frente a este escenario, miles de freelancers, profesionales independientes y pequeños contribuyentes buscan saber cuánto tendrán que abonar con los nuevos valores vigentes.
Cuánto hay que pagar desde marzo
El ajuste del 14,29% se explica por la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado en el segundo semestre de 2024. A través de este mecanismo, la ARCA actualiza de forma automática los valores del monotributo dos veces por año, en línea con la inflación.
Con este incremento, ya rigen los nuevos montos de las cuotas mensuales del monotributo, que varían según la categoría y si se trata de servicios o venta de bienes:
- Categoría A: $42.386,74 (bienes y servicios)
- Categoría B: $48.250,78 (bienes y servicios)
- Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)
- Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)
- Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)
- Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)
- Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)
- Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)
- Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)
- Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)
- Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes)
Topes de ingresos por categoría
Junto con la suba en las cuotas del monotributo, la ARCA también redefinió los topes de facturación anual:
- Categoría A: hasta $10.277.988,13
- Categoría B: hasta $15.058.447,71
- Categoría C: hasta $21.113.696,52
- Categoría D: hasta $26.212.853,42
- Categoría E: hasta $30.833.964,37
- Categoría F: hasta $38.642.048,36
- Categoría G: hasta $46.211.109,37
- Categoría H: hasta $70.113.407,33
- Categoría I: hasta $78.479.211,62
- Categoría J: hasta $89.872.640,30
- Categoría K: hasta $108.357.084,05
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