ARCA: el monto que deberán abonar los monotributistas en diciembre 2025

Cuándo vence el monotributo en diciembre 2025

El monotributo vence el 22 de diciembre y la ARCA ofrece varias alternativas para pagarlo de manera online. La principal es mediante transferencia electrónica de fondos: el contribuyente genera un VEP desde “Presentación de DDJJ y Pagos” o la CCMA y luego lo abona vía homebanking, Pago Mis Cuentas o con código QR desde billeteras virtuales autorizadas. También es posible cancelar la cuota mensual sin intereses sin necesidad de emitir un VEP.