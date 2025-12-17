ARCA: el monto que deberán abonar los monotributistas en diciembre 2025
El ARCA difundió el calendario y los métodos disponibles para pagar impuestos específicos durante diciembre de manera sencilla y segura.
La ARCA informó a través de su sitio web oficial la fecha límite para el pago del monotributo, también conocido como Régimen para Pequeños Contribuyentes. El organismo aconseja cumplir con la obligación dentro del plazo para evitar multas o sanciones más severas. El importe a abonar dependerá de la categoría asignada según la actividad registrada.
Además, se aproxima la actualización de escalas programada para febrero de 2026, que tomará en cuenta los índices de inflación acumulados en el semestre previo. Este ajuste no solo modifica los topes de facturación por categoría, sino que también impacta en las cuotas mensuales del monotributo, que incluyen IVA, Ganancias, aportes jubilatorios y cobertura de obra social.
Cuándo vence el monotributo en diciembre 2025
El monotributo vence el 22 de diciembre y la ARCA ofrece varias alternativas para pagarlo de manera online. La principal es mediante transferencia electrónica de fondos: el contribuyente genera un VEP desde “Presentación de DDJJ y Pagos” o la CCMA y luego lo abona vía homebanking, Pago Mis Cuentas o con código QR desde billeteras virtuales autorizadas. También es posible cancelar la cuota mensual sin intereses sin necesidad de emitir un VEP.
Además, se puede saldar la obligación usando cajeros automáticos, débito automático, tarjetas de crédito o la Billetera Electrónica ARCA, que permite cargar saldo y cubrir períodos pendientes. Para quienes no tengan clave fiscal, los VEPs pueden generarse y pagarse directamente desde el homebanking de bancos adheridos.
Escalas vigentes del monotributo en diciembre 2025
Los límites de facturación anual de cada categoría del monotributo permanecerán vigentes hasta la próxima actualización programada para febrero de 2026:
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
