ARCA: la entidad aclaró rumores sobre compras en el exterior, ¿podrás seguir usando Shein?
En medio del auge de compras en Shein y Temu, ARCA aclaró los rumores sobre posibles cambios en el sistema de envíos courier.
Después de que circularan varias versiones que generaron confusión, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que no bloqueará las compras en plataformas como Shein y Temu que se popularizaron en Argentina por sus precios accesibles y el sistema de envío puerta a puerta mediante courier.
La confusión surgió a raíz de un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria CIAI basado en datos del INDEC y del Banco Central que mostró que entre enero y mayo de este año los argentinos gastaron más de 1572 millones de dólares en ropa comprada en el exterior.
Esto llevó a que se difundieran noticias falsas que aseguraban que ARCA implementaría nuevas restricciones para las compras en el exterior. Sin embargo, la agencia aclaró mediante sus redes sociales que el proceso continúa igual y que no se añadieron nuevos requisitos para este tipo de envíos.
ARCA: estos son los requisitos para que comprar en Shein
La noticia falsa que circuló afirmaba que ARCA bloquearía las compras de usuarios que no confirmaran su adquisición en la sección de Envíos Postales Internacionales de Correo Argentino. Sin embargo, esta información es incorrecta y esa gestión corresponde al propio Correo Argentino, no a ARCA.
Por eso, la agencia desmintió rápidamente estos rumores para evitar confusiones y tranquilizar a quienes usan el sistema de courier. El proceso de compra y envío sigue siendo el mismo y no requiere trámites adicionales. Para comprar en plataformas como Shein, los requisitos son claros:
- Se permiten envíos de hasta 3 unidades del mismo producto.
- Los productos deben ser para uso personal y no comercial.
- El paquete no puede superar los 50 kg.
- El valor total no debe exceder los USD 3000.
Cumplir con estas condiciones garantiza que los envíos internacionales lleguen sin problemas y que los usuarios sigan disfrutando del sistema de envíos puerta a puerta vigente, facilitando así una experiencia segura, rápida y confiable para todas las compras realizadas en tiendas online del exterior.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario