ARCA: la manera de pagar el monotributo a través del celular
El ente fiscal salió a marcar la cancha y detalló cómo serán las nuevas formas de pago para quienes están inscriptos en ARCA dentro del Régimen Simplificado.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó ajustes importantes para quienes pagan el monotributo por débito automático. Según la Resolución General 5790/2025 publicada en el Boletín Oficial, se actualizan los criterios para abonar el impuesto mediante CBU, con el objetivo de ordenar y unificar la modalidad de pago para los contribuyentes adheridos al régimen.
Cambia el pago del monotributo: la nueva resolución de ARCA
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), conducida por Juan Pazos, anunció una serie de ajustes en la modalidad de pago para quienes utilizan el débito automático y registran problemas reiterados en sus cuentas bancarias. El organismo detectó múltiples rechazos por cuentas cerradas, suspendidas, sin fondos o con órdenes expresas de impedir el débito, lo que llevó a establecer un nuevo sistema de control.
Cuando se acumulen tres rechazos consecutivos, ARCA notificará al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico declarado, siguiendo lo dispuesto por la resolución 4.280 y su modificatoria. En ese aviso se otorgará un plazo para regularizar el inconveniente o presentar una justificación válida. Si el rechazo vuelve a repetirse por cuarta vez, la adhesión al débito automático quedará automáticamente anulada y el contribuyente deberá abonar de otra manera.
Desde el organismo remarcaron que quienes quieran volver a usar el débito directo deberán gestionar una nueva adhesión mediante los canales habilitados. Si ese trámite se concreta antes del día 20 del mes, la reactivación se aplicará al período siguiente sin inconvenientes.
La medida alcanza a trabajadores autónomos, a quienes forman parte del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y al personal encuadrado en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para Casas Particulares, con el objetivo de ordenar los pagos y evitar demoras en la acreditación de los aportes.
Cuánto tengo que pagar de monotributo
ARCA especificó cuánto deberán pagar los titulares del monotributo:
- Categoría A: $37.085,74 (servicios y bienes muebles)
- Categoría B: $42.216,41 (servicios y bienes muebles)
- Categoría C: $49.435,58 (servicios) – $48.320,22 (bienes muebles)
- Categoría D: $63.357,80 (servicios) – $61.824,18 (bienes muebles)
- Categoría E: $89.714,31 (servicios) – $81.070,26 (bienes muebles)
- Categoría F: $112.906,59 (servicios) – $97.291,54 (bienes muebles)
- Categoría G: $172.457,38 (servicios) – $118.920,05 (bienes muebles)
- Categoría H: $391.400,62 (servicios) – $238.038,48 (bienes muebles)
- Categoría I: $721.650,46 (servicios) – $355.672,64 (bienes muebles)
- Categoría J: $874.069,29 (servicios) – $434.895,92 (bienes muebles)
- Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) – $525.732,01 (bienes muebles)
