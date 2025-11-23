 ARCA: la manera de pagar el monotributo a través del celular

Cambia el pago del monotributo: la nueva resolución de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), conducida por Juan Pazos, anunció una serie de ajustes en la modalidad de pago para quienes utilizan el débito automático y registran problemas reiterados en sus cuentas bancarias. El organismo detectó múltiples rechazos por cuentas cerradas, suspendidas, sin fondos o con órdenes expresas de impedir el débito, lo que llevó a establecer un nuevo sistema de control.