ARCA: la manera de saber si estás al día con los pagos al organismo
La implementación de ARCA modernizó la gestión fiscal, permitiendo realizar pagos y consultar información tributaria de forma rápida y online.
Estar al día con los compromisos impositivos es clave para evitar intereses y complicaciones con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). A través de ARCA, los contribuyentes del monotributo pueden consultar, pagar y regularizar deudas de manera sencilla y segura desde cualquier dispositivo.
Cumplir con los pagos en tiempo y forma no solo previene sanciones, sino que también garantiza mantener una buena situación fiscal ante el organismo. Por eso, revisar periódicamente el estado de cuenta en la plataforma se vuelve fundamental para evitar recargos y mantener al día todas las obligaciones tributarias.
La manera de ver las deudas que tengas en el monotributo de ARCA
A través del Volante Electrónico de Pago (VEP) de ARCA, los contribuyentes pueden consultar períodos adeudados, elegir cuáles pagar y generar el comprobante en pocos pasos. Esta herramienta digital facilita el cumplimiento de obligaciones del monotributo, ofreciendo una gestión rápida, segura y sin complicaciones para mantener las cuentas al día y evitar demoras en los pagos fiscales.
La manera de pagar el monotributo de ARCA
Una manera práctica de cumplir con tus obligaciones fiscales es utilizando el Volante Electrónico de Pago (VEP) de ARCA. Solo tenés que ingresar con tu clave fiscal al servicio “CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos” y completar los datos correspondientes: CUIT, período, impuesto, concepto e importe.
Luego, podés realizar el pago al instante desde la opción “Pagos ARCA” en la entidad elegida o a través de Homebanking, usando Red Link o Banelco. En ambos casos, se requiere una clave especial que se obtiene fácilmente en cajeros automáticos: para Red Link, se gestiona desde su homebanking, y para Banelco, mediante la plataforma “Pago mis cuentas”. Una alternativa rápida y segura para mantener al día tu monotributo.
