Economía

ARCA confirmó que las personas que reúnan las condiciones establecidas accederán a una bonificación total del 100% en el impuesto Monotributo.

ARCA: ya está disponible la bonificación para monotributistas

El ARCA lanzó nuevas ofertas para los propietarios de inmuebles en alquiler, quienes deberán registrarse como locadores y cumplir con sus obligaciones fiscales. Aquellos que reúnan los requisitos podrán acceder a una bonificación del 100% en el impuesto Monotributo, que se calcula según los ingresos anuales e incluye en una sola cuota el impuesto, la obra social y los aportes jubilatorios.

El requisito a cumplir para acceder a la bonificación

ARCA ofrece una bonificación del 100% en el Monotributo para monotributistas con propiedades en alquiler que cumplan ciertos requisitos, como registrar los contratos en el RELI, no tener más de tres inmuebles y no superar los ingresos de la categoría K.

Además, podrán acceder a beneficios extra, como la exención del impuesto a los débitos y créditos y una deducción del 10% en Ganancias.

arca

Los montos y las escalas del monotributo

A continuación, se detallan los topes vigentes para cada nivel:

  • Categoría A: hasta $8.992.597,87
  • Categoría B: hasta $13.175.201,52
  • Categoría C: hasta $18.473.166,15
  • Categoría D: hasta $22.934.610,05
  • Categoría E: hasta $26.977.793,60
  • Categoría F: hasta $33.809.379,57
  • Categoría G: hasta $40.431.835,35
  • Categoría H: hasta $61.344.853,64
  • Categoría I: hasta $68.664.410,05
  • Categoría J: hasta $78.632.948,76
  • Categoría K: hasta $94.805.682,90

En cuanto a los importes mensuales del Monotributo, los valores varían según la categoría y el tipo de actividad:

  • Categoría A: $37.085,74 (servicios y venta de bienes)
  • Categoría B: $42.216,41 (servicios y venta de bienes)
  • Categoría C: $49.435,58 (servicios) y $48.320,22 (bienes muebles)
  • Categoría D: $63.357,80 (servicios) y $61.824,18 (bienes muebles)
  • Categoría E: $89.714,31 (servicios) y $81.070,26 (bienes muebles)
  • Categoría F: $112.906,59 (servicios) y $97.291,54 (bienes muebles)
  • Categoría G: $172.457,38 (servicios) y $118.920,05 (bienes muebles)
  • Categoría H: $391.400,62 (servicios) y $238.038,48 (bienes muebles)
  • Categoría I: $721.650,46 (servicios) y $355.672,64 (bienes muebles)
  • Categoría J: $874.069,29 (servicios) y $434.895,92 (bienes muebles)
  • Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) y $525.732,01 (bienes muebles)

