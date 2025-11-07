ARCA: ya está disponible la bonificación para monotributistas

El ARCA lanzó nuevas ofertas para los propietarios de inmuebles en alquiler, quienes deberán registrarse como locadores y cumplir con sus obligaciones fiscales. Aquellos que reúnan los requisitos podrán acceder a una bonificación del 100% en el impuesto Monotributo, que se calcula según los ingresos anuales e incluye en una sola cuota el impuesto, la obra social y los aportes jubilatorios.