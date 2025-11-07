ARCA: ya está disponible la bonificación para monotributistas
ARCA confirmó que las personas que reúnan las condiciones establecidas accederán a una bonificación total del 100% en el impuesto Monotributo.
El ARCA lanzó nuevas ofertas para los propietarios de inmuebles en alquiler, quienes deberán registrarse como locadores y cumplir con sus obligaciones fiscales. Aquellos que reúnan los requisitos podrán acceder a una bonificación del 100% en el impuesto Monotributo, que se calcula según los ingresos anuales e incluye en una sola cuota el impuesto, la obra social y los aportes jubilatorios.
El requisito a cumplir para acceder a la bonificación
ARCA ofrece una bonificación del 100% en el Monotributo para monotributistas con propiedades en alquiler que cumplan ciertos requisitos, como registrar los contratos en el RELI, no tener más de tres inmuebles y no superar los ingresos de la categoría K.
Además, podrán acceder a beneficios extra, como la exención del impuesto a los débitos y créditos y una deducción del 10% en Ganancias.
Los montos y las escalas del monotributo
A continuación, se detallan los topes vigentes para cada nivel:
- Categoría A: hasta $8.992.597,87
- Categoría B: hasta $13.175.201,52
- Categoría C: hasta $18.473.166,15
- Categoría D: hasta $22.934.610,05
- Categoría E: hasta $26.977.793,60
- Categoría F: hasta $33.809.379,57
- Categoría G: hasta $40.431.835,35
- Categoría H: hasta $61.344.853,64
- Categoría I: hasta $68.664.410,05
- Categoría J: hasta $78.632.948,76
- Categoría K: hasta $94.805.682,90
En cuanto a los importes mensuales del Monotributo, los valores varían según la categoría y el tipo de actividad:
- Categoría A: $37.085,74 (servicios y venta de bienes)
- Categoría B: $42.216,41 (servicios y venta de bienes)
- Categoría C: $49.435,58 (servicios) y $48.320,22 (bienes muebles)
- Categoría D: $63.357,80 (servicios) y $61.824,18 (bienes muebles)
- Categoría E: $89.714,31 (servicios) y $81.070,26 (bienes muebles)
- Categoría F: $112.906,59 (servicios) y $97.291,54 (bienes muebles)
- Categoría G: $172.457,38 (servicios) y $118.920,05 (bienes muebles)
- Categoría H: $391.400,62 (servicios) y $238.038,48 (bienes muebles)
- Categoría I: $721.650,46 (servicios) y $355.672,64 (bienes muebles)
- Categoría J: $874.069,29 (servicios) y $434.895,92 (bienes muebles)
- Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) y $525.732,01 (bienes muebles)
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario