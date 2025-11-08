ARCA: los nuevos topes de facturación de noviembre 2025
El organismo, además, puso el 20 de noviembre como fecha límite para abonar el monotributo. Conocé los detalles en la nota.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero(ARCA) confirmó actualizaciones al monotributo para noviembre del 2025. Este nuevo ajuste, basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), dispuso el jueves 20 de noviembre como fecha límite para abonar el monotributo.
Quienes no cumplan con la obligación en tiempo y forma podrían enfrentar intereses por mora, suspensión temporal en los beneficios fiscales e incluso la exclusión del régimen simplificado, lo que implica mayores cargas impositivas al pasar al régimen general.
Escalas vigentes del monotributo en noviembre
El organismo publicó las nuevas escalas para el undécimo mes del 2025. Estos son los límites de facturación anual por categoría:
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
Lo que hay que pagar en noviembre
Esto es lo que deben abonar los contribuyentes, según su categoría y el tipo de actividad que realicen, en noviembre. Es importante resaltar que cada cuota incluye el impuesto integrado y los aportes previsionales.
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
- Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
- Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
- Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
- Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
- Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
- Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
- Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
- Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)
