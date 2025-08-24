El nuevo límite de ARCA para transferir dinero sin declarar en septiembre

arca

Transferencia de dinero a familiares: qué recaudos tomar

Aunque los umbrales se ampliaron, es importante no superar los montos establecidos. ARCA no exige documentación adicional dentro de esos límites, pero los bancos y billeteras virtuales pueden aplicar topes propios más estrictos.

Es recomendable poder justificar el origen de los fondos en todas las operaciones y responder rápido ante cualquier requerimiento de la entidad para evitar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Con los nuevos topes, estas solicitudes son mucho menos frecuentes.