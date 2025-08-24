El nuevo límite de ARCA para transferir dinero sin declarar en septiembre
El Gobierno de Milei actualizó los montos que obligan a los bancos a reportar operaciones a ARCA, dejando claros cuáles son los valores vigentes.
Ya se encuentran plenamente vigentes los nuevos umbrales que obligan a los bancos y a las billeteras virtuales a informar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) todas las transferencias y operaciones que superen determinados montos. Esta medida busca reforzar el control financiero y mejorar el seguimiento de los movimientos económicos, tanto en efectivo como mediante medios digitales.
Además, garantiza mayor transparencia en las transacciones y permite a las autoridades contar con un registro más completo y preciso de las operaciones realizadas por los usuarios, facilitando la detección de irregularidades, la prevención del lavado de dinero y el cumplimiento de la normativa vigente en el sistema financiero.
El monto límite para transferir dinero sin declarar
La actualización de ARCA aumentó los umbrales mensuales por persona que determinan cuándo una transferencia debe ser reportada. Para septiembre de 2025, el límite para transferencias bancarias y a través de billeteras virtuales es de $50.000.000 por mes y por persona.
Mientras no se supere este monto, los bancos no deben informar a ARCA, y la solicitud de justificativos será prácticamente inexistente. Otros cambios destacados incluyen:
- Saldo al último día del mes: antes entre $700.000 y $1.000.000 según la cuenta, ahora $50.000.000 para personas físicas.
- Plazos fijos: límite previo $1.000.000 sin justificar fondos, ahora $100.000.000 para personas físicas.
- Extracciones en efectivo: solo se informan operaciones a partir de $10.000.000.
- Tenencias en sociedades de bolsa: nuevo umbral $100.000.000 para personas físicas.
Transferencia de dinero a familiares: qué recaudos tomar
Aunque los umbrales se ampliaron, es importante no superar los montos establecidos. ARCA no exige documentación adicional dentro de esos límites, pero los bancos y billeteras virtuales pueden aplicar topes propios más estrictos.
Es recomendable poder justificar el origen de los fondos en todas las operaciones y responder rápido ante cualquier requerimiento de la entidad para evitar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Con los nuevos topes, estas solicitudes son mucho menos frecuentes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario