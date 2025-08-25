MinutoUno

ARCA: todos los detalles para tramitar el cambio de la obra social para monotributistas

Economía

Descubrí todas las coberturas médicas que brinda ARCA y enterate de forma sencilla cómo realizar la gestión para modificarlas.

 ARCA: la obra social para monotributistas

 ARCA: la obra social para monotributistas, todo lo que tenés que saber para tramitar el cambio

EL ARCA brinda múltiples beneficios a los contribuyentes que forman parte del régimen simplificado del monotributo. Entre ellos se encuentra la posibilidad de aportar a una obra social, que cada persona puede seleccionar según su actividad y necesidades. Este aporte ya está contemplado dentro de la cuota mensual que abonan los monotributistas.

Además, se ofrece la opción de sumar familiares a la cobertura médica, aunque en ese caso deberán afrontar un pago extra por cada integrante. De esta forma, la ARCA garantiza acceso a servicios de salud adaptados a cada contribuyente.

Cómo cambiar la obra social por monotributo

El cambio de obra social en ARCA puede hacerse en la sede de la nueva cobertura o desde el portal oficial.

  • Ingresar al sitio web con CUIT y Clave Fiscal.
  • Habilitar el servicio “Mi SSSalud” si aún no está disponible.
  • Acceder a “Formularios de opciones de cambio” y elegir “NUEVA OPCIÓN”.
  • Seleccionar el régimen “Monotributo” y completar los datos personales.
  • Indicar motivo de la gestión y marcar “ELECCIÓN DE OBRA SOCIAL / PREPAGA”.
  • Buscar y confirmar el prestador elegido.
  • Finalizar con la incorporación personal y de los familiares.

Toda las obras sociales para monotributistas

Las siguientes obras sociales son:

  • Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina
  • Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina
  • Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios
  • Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina
  • Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote
  • Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  • Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
  • Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
  • Obra Social de Operadores Cinematográficos
  • Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros
  • Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la R.A.
  • Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero
  • Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
  • Obra Social de Músicos
obras sociales prepagas
  • Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
  • Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata
  • Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
  • Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina
  • Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)
  • Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio
  • Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C
  • Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal
  • Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales
  • Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines
  • Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina
  • Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos
  • Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera
  • Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción
  • Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias
  • Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas
  • Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina
  • Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)
  • Obra Social de Dirección OSDO
  • Mutual Médica Concordia
  • Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria
  • Met-Córdoba SA
  • Asociación Mutual del Control Integral
Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas