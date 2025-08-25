ARCA: todos los detalles para tramitar el cambio de la obra social para monotributistas
Descubrí todas las coberturas médicas que brinda ARCA y enterate de forma sencilla cómo realizar la gestión para modificarlas.
EL ARCA brinda múltiples beneficios a los contribuyentes que forman parte del régimen simplificado del monotributo. Entre ellos se encuentra la posibilidad de aportar a una obra social, que cada persona puede seleccionar según su actividad y necesidades. Este aporte ya está contemplado dentro de la cuota mensual que abonan los monotributistas.
Además, se ofrece la opción de sumar familiares a la cobertura médica, aunque en ese caso deberán afrontar un pago extra por cada integrante. De esta forma, la ARCA garantiza acceso a servicios de salud adaptados a cada contribuyente.
Cómo cambiar la obra social por monotributo
El cambio de obra social en ARCA puede hacerse en la sede de la nueva cobertura o desde el portal oficial.
- Ingresar al sitio web con CUIT y Clave Fiscal.
- Habilitar el servicio “Mi SSSalud” si aún no está disponible.
- Acceder a “Formularios de opciones de cambio” y elegir “NUEVA OPCIÓN”.
- Seleccionar el régimen “Monotributo” y completar los datos personales.
- Indicar motivo de la gestión y marcar “ELECCIÓN DE OBRA SOCIAL / PREPAGA”.
- Buscar y confirmar el prestador elegido.
- Finalizar con la incorporación personal y de los familiares.
Toda las obras sociales para monotributistas
Las siguientes obras sociales son:
- Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina
- Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina
- Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios
- Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina
- Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote
- Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual
- Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos
- Obra Social de Operadores Cinematográficos
- Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros
- Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la R.A.
- Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero
- Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión
- Obra Social de Músicos
- Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
- Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata
- Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba
- Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina
- Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR)
- Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio
- Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C
- Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal
- Obra Social de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales
- Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines
- Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina
- Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera
- Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción
- Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias
- Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas
- Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina
- Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE)
- Obra Social de Dirección OSDO
- Mutual Médica Concordia
- Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria
- Met-Córdoba SA
- Asociación Mutual del Control Integral
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario