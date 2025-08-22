ARCA: las consecuencias por no realizar la recategorización del monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) finalizó el plazo de recategorización del monotributo el 5 de agosto y, pese a las advertencias, muchos contribuyentes no cumplieron. Según la Ley 27.743, en enero y julio se deben actualizar los topes de facturación y el impuesto del Régimen de Pequeños Contribuyentes según la inflación semestral.